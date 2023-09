Les survivants des inondations meurtrières en Libye ont décrit le bruit d'une explosion lors de la rupture d'un barrage, un torrent montant rapidement jusqu'aux étages supérieurs des bâtiments et des échappées sur les toits ou des heures passées à marcher dans l'eau dans des pièces inondées presque jusqu'au plafond.

À l'entrée de Derna, dans l'est de la Libye, où une tempête a gonflé une rivière et fait éclater deux barrages, propulsant les eaux de crue à travers la ville tôt lundi, un groupe de survivants cherchait un abri, leurs maisons ayant été détruites. Nombre d'entre eux portaient encore des pyjamas et des pantoufles après s'être échappés de manière soudaine et inattendue.

Raja Sassi, 39 ans, a survécu à l'inondation avec sa femme et sa petite fille après que l'eau eut atteint un étage supérieur, mais le reste de sa famille est mort, a-t-il déclaré.

"Au début, nous pensions qu'il s'agissait de fortes pluies, mais à minuit, nous avons entendu une énorme explosion et c'était la rupture du barrage", a-t-il déclaré. Le centre-ville était jonché de cadavres.

Sa femme Nouriya al-Hasadi, 31 ans, qui s'était accrochée à sa petite fille pendant leur fuite, a déclaré qu'il était "miraculeux" qu'ils aient survécu.

Safia Mustafa, 41 ans, mère de deux fils, a déclaré qu'ils avaient réussi à fuir leur maison avant que le bâtiment ne s'effondre. Ils sont montés sur le toit et se sont échappés par les toits des immeubles voisins. Son fils, Obai, 10 ans, a déclaré qu'il priait Dieu pour leur survie.

Saliha Abu Bakr, une avocate de 46 ans, a déclaré qu'elle et ses deux sœurs avaient survécu à la catastrophe, mais que sa mère était morte. L'eau a rapidement englouti leur immeuble, atteignant le troisième étage.

Les eaux se sont engouffrées dans leur appartement presque jusqu'au plafond et, pendant ce qui lui a semblé être trois heures, elle a tenu un meuble pour essayer de rester à flot.

"Je sais nager, mais quand j'ai essayé de sauver ma famille, je n'ai rien pu faire", a-t-elle déclaré. Les eaux se sont retirées et ils ont quitté le bâtiment peu avant qu'il ne s'effondre avec sa mère à l'intérieur.