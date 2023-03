Par le passé, le président turc Tayyip Erdogan aurait pu compter sur le soutien des électeurs de Cigdemtepe et d'autres villages et villes du sud-est de la Turquie, mais un énorme tremblement de terre et la lenteur des secours ont rendu plus incertain ce soutien autrefois fidèle.

Certains signes indiquent que son parti AK (AKP) est de plus en plus conscient qu'il ne peut pas considérer les votes passés comme acquis, alors que les responsables parlent d'accélérer les plans de reconstruction avant les élections de mai, qui pourraient s'avérer les plus difficiles des plus de vingt ans de pouvoir de M. Erdogan.

"Tout le village a voté pour l'AKP, même si personne ne sait pourquoi", a déclaré un chauffeur de camion à Cigdemtepe, perché au-dessus de champs de coton et d'ail dans la province de Kahramanmaras, une région où des centres urbains entiers ont été détruits.

"Le tremblement de terre a définitivement changé notre opinion, car les premiers intervenants et les tentes sont arrivés très tard", a-t-il ajouté.

Il est difficile de déterminer l'ampleur du défi auquel M. Erdogan est confronté, étant donné l'absence de sondages dans la région. En outre, l'opposition a tergiversé avant de se mettre d'accord sur un candidat pour défier Erdogan, ce qui a déstabilisé les électeurs, tandis que les experts affirment que les personnes touchées par le tremblement de terre pourraient rapidement changer d'avis.

Mais les entretiens menés par Reuters avec une trentaine d'habitants au cours de la semaine écoulée à Kahramanmaras, Adiyaman et Gaziantep - des provinces où des tentes blanches parsèment le paysage de bâtiments gondolés ou effondrés - suggèrent que les loyautés politiques sont en train de changer, même parmi les partisans autrefois inconditionnels d'Erdogan.

"J'ai complètement changé d'avis", a déclaré un étudiant de la région rurale de Kahramanmaras, qui, comme d'autres, n'a pas souhaité donner son nom. "Nous respirons l'AKP ici, mais ce tremblement de terre a tout changé pour nous. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font".

La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne de la Turquie a dévasté des villes et des villages et tué des dizaines de milliers de personnes il y a un mois, principalement dans un bastion conservateur qui soutient massivement Erdogan et l'AKP depuis deux décennies.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un minuscule échantillon des 14 millions de personnes touchées par les tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie, les opinions des personnes interrogées nous éclairent sur la manière dont ces électeurs, pour la plupart ruraux et issus de la classe ouvrière, pourraient influer sur les scrutins présidentiel et législatif.

Nombreux sont ceux qui regrettent les années de politiques de construction permissives de l'AKP, qui ont permis la construction d'appartements en béton allant jusqu'à huit étages, dont des milliers ont été détruits par les tremblements de terre.

Certains ont été irrités par ce qu'ils considèrent comme des déclarations insensibles de la part de dirigeants politiques, notamment Erdogan, qui a demandé pardon la semaine dernière pour une réponse au tremblement de terre qui aurait pu être plus rapide, tandis que d'autres ont ridiculisé le plan du gouvernement visant à reconstruire la région en seulement un an.

D'autres encore ont ridiculisé le projet du gouvernement de reconstruire la région en un an seulement. Mais les gens ont également eu du mal à s'imaginer voter pour les partis d'opposition et leur nouveau candidat, Kemal Kilicdaroglu.

L'AKP a gouverné la Turquie sans grande contestation électorale depuis 2002, et les initiés du parti ont déclaré à Reuters qu'ils étaient conscients de la colère de leur base d'électeurs dans le sud-est, mais qu'ils étaient convaincus que la combinaison d'une reconstruction rapide et d'une opposition confuse leur permettrait de remporter la victoire.

Un responsable du parti a déclaré qu'ils allaient "réorienter" l'attention des habitants vers les efforts de reconstruction et a souligné que personne d'autre qu'Erdogan ne pourrait le faire rapidement. Un autre a déclaré qu'ils mettraient en valeur la reconstruction dans une région où 227 000 bâtiments se sont effondrés ou risquent d'être démolis.

Les instituts de sondage ont pour la plupart évité d'interroger les habitants de la zone sinistrée, tandis que les enquêtes nationales ont révélé que l'AKP conservait son soutien. Ils indiquent que les élections seront serrées malgré la crise du coût de la vie qui a frappé les Turcs bien avant que le tremblement de terre de magnitude 7,8 et ses répliques ne suscitent de nouvelles critiques à l'égard du gouvernement.

UNE OPPOSITION PEU CONVAINCANTE

Le bloc d'opposition centriste a finalement désigné lundi l'ancien fonctionnaire Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP) depuis 2010, comme son candidat.

La région a voté à 65% ou plus pour l'AKP et son allié nationaliste le MHP lors des dernières élections en 2018. De nombreux habitants ont déclaré à Reuters que les partis d'opposition tardaient à désigner un candidat et qu'ils ne soutiendraient qu'un candidat aux racines nationalistes, comme le maire d'Ankara Mansur Yavas - qui devrait être l'un des vice-présidents de Kilicdaroglu en cas de victoire.

Un négociant en matériaux de construction d'Adiyaman, une ville de 650 000 habitants dont le centre-ville est un terrain vague de béton en ruine, a ri à l'idée de voir Kilicdaroglu à la présidence.

Umur, un jeune comptable de la ville, a déclaré qu'il avait l'intention de voter pour la première fois pour l'opposition, mais seulement si le candidat était "une personne discrète et efficace comme Yavas".

IL N'EST PAS SAGE D'ORGANISER DES ÉLECTIONS

Les autorités ont brièvement évoqué l'idée de retarder les élections, avant de faire marche arrière et de maintenir la date du 14 mai, une décision que certains ont du mal à comprendre.

"Il n'est pas sage d'organiser des élections en mai. Les gens ont souffert, nous souffrons encore", a déclaré Mahmut, un employé d'assurance de la ville de Besni, où, après le tremblement de terre, il a déclaré qu'il pouvait entendre ses cousins sous les décombres pendant deux jours avant que leurs voix ne s'arrêtent.

La demande de pardon d'Erdogan a été mal reçue, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il vote normalement pour le MHP.

"Il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour l'opposition... et je pourrais le faire aussi, mais je ne voterais pas pour Kilicdaroglu parce qu'il n'a pas gagné une seule élection", a-t-il déclaré.

Mehmet, 52 ans, un sous-traitant en construction vivant avec sa femme et son enfant dans une tente à Adiyaman, a déclaré que "tout le monde" votait pour Erdogan en tant que président et qu'il le ferait aussi, mais qu'il punirait le parti AKP en votant pour le MHP.

Mehmet Ali Kulat, président de l'institut de sondage MAK, a déclaré que, d'après les tremblements de terre précédents, les survivants ont tendance à blâmer d'abord le gouvernement, puis à soutenir celui qui reconstruit les maisons.

Il n'y a qu'environ 55 bâtiments à Igdeli, où les villageois ont érigé leurs propres tentes et ont l'intention de se reconstruire eux-mêmes.

"Le gouvernement de ces 20 dernières années ne travaille pas pour le peuple", a déclaré Mehmet, un agriculteur de 70 ans. "Je ne crois pas non plus que l'opposition soit à la hauteur de la tâche. Mais nous avons besoin d'un changement fondamental.