Les villageois de certaines des zones les plus isolées touchées par le tremblement de terre au Maroc vivaient toujours dans des tentes de fortune et dépendaient des ânes pour apporter des fournitures vitales, jeudi, alors qu'ils attendaient que l'aide de l'État leur parvienne, près d'une semaine après la catastrophe.

Le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé les montagnes du Haut Atlas le 8 septembre dernier a fait 2 946 morts et 5 674 blessés, selon les derniers chiffres officiels. Il s'agit du séisme le plus meurtrier au Maroc depuis 1960 et le plus puissant depuis au moins 1900.

Alors que des camps de tentes fournies par le gouvernement et des hôpitaux militaires de campagne ont vu le jour dans certaines grandes villes, certaines parties de cette région accidentée survivent encore grâce aux dons laissés par les citoyens sur le bord des routes.

Les reporters de Reuters qui ont parcouru une route isolée reliant des villages amazighs, ou berbères, ont vu des survivants campés sous des bâches en plastique, effrayés à l'idée que des répliques puissent détruire leurs maisons endommagées.

"Nous, les Amazighs, nous nous sentons comme des étrangers dans notre pays. Nous nous sentons isolés. Les gens ici sont dans le besoin. Ils ont l'impression d'être seuls", a déclaré Radouen Oubella, 20 ans, dans son village d'Azermoun.

Il se faisait l'écho de griefs de longue date concernant la marginalisation des Amazighs dans la nation majoritairement arabe.

Le gouvernement a déclaré qu'il faisait tout son possible pour aider toutes les victimes du tremblement de terre, et les journalistes de Reuters ont également vu des convois militaires et des hélicoptères à certains endroits.

La ville de Marrakech, qui se trouve à environ 72 km de l'épicentre et qui a subi quelques dégâts, accueillera comme prévu les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 9 au 15 octobre, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale du Maroc.

Mais dans les villages amazighs, il y avait peu de signes d'aide de la part des autorités et aucune chance que la vie revienne à la normale de sitôt.

TOUJOURS EN ATTENTE

Au sommet d'une colline à Azermoun, des hommes répartissaient et chargeaient des vivres et de l'eau sur des ânes et des mulets pour les transporter à Aoufour, à quelque 15 km de là, dans un convoi de personnes et d'animaux qui avançait lentement.

"Les gens souffrent de ce tremblement de terre. Ils n'ont rien. Nous ne vivons que d'air. Nous avons besoin de tentes et de couvertures", a déclaré Mohamed Zidane, 55 ans, originaire d'Aoufour.

Lorsque le convoi a été prêt, Zidane est monté sur l'un des animaux et s'est mis en route pour le long voyage de retour. Il faudra encore deux ou trois jours pour organiser le prochain convoi.

Dans une vallée en pente raide du village d'Anzelfi, qui a subi de graves dommages, les habitants ont installé un camp avec quelques tentes, des couvertures, des tapis et d'autres objets récupérés.

"Nous attendons toujours que le gouvernement nous aide", a déclaré Mohamed Oufkir, 30 ans. "Nous sommes ici parce que nous sommes sans abri.

"Nous sommes en danger parce que lorsqu'il pleut, la vallée peut être inondée", a-t-il ajouté. La nuit, il fait un froid glacial, a-t-il ajouté.

Dans le village de Tagsdirt, la maison d'Ibrahim Meghashi est encore debout, mais les murs présentent d'énormes trous et de larges fissures.

Trop effrayé pour rester à l'intérieur, il vit avec sa femme et ses trois filles âgées de 6, 10 et 15 ans dans une tente improvisée. Ils avaient tapissé le sol de terre battue avec du carton et une natte et avaient empilé des matelas les uns sur les autres.

"Nous avons très peur. La vie ici devient plus difficile. Il fait froid. Nous n'avons plus de maison et nous craignons un nouveau tremblement de terre", a déclaré Meghashi, 39 ans.

"Le gouvernement ne se préoccupe pas de nous. Nous nous sentons marginalisés. Nous sommes en colère."