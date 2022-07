Les symptômes de la variole du singe diffèrent des épidémies précédentes - étude britannique

Les patients ont signalé moins de fièvre et de fatigue et plus de lésions cutanées dans les zones génitales et anales que ce qui est généralement observé dans le cas de la variole du singe, selon l'étude menée auprès de 54 patients dans des cliniques de santé sexuelle de Londres en mai de cette année.

Le monkeypox, une maladie virale généralement relativement bénigne qui est endémique dans plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale, a provoqué plus de 5 000 cas et un décès en dehors de ces régions - principalement en Europe - depuis le début du mois de mai. Les cas ont également augmenté dans les pays où elle se propage plus habituellement, selon l'Organisation mondiale de la santé.

La recherche londonienne, publiée dans le Lancet Infectious Diseases Journal, fait suite aux suggestions d'organismes de santé publique tels que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, selon lesquels l'épidémie - qui se propage principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes - se présente de manière inhabituelle.

Les auteurs, issus d'un certain nombre d'institutions dont le Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust, ont déclaré que les définitions de cas devaient être revues pour éviter que des cas ne soient négligés, d'autant plus que le monkeypox peut "imiter" d'autres infections sexuellement transmissibles (IST) courantes comme l'herpès et la syphilis. L'étude a également révélé qu'un quart des patients atteints du monkeypox étaient séropositifs, et qu'un quart d'entre eux avaient une autre IST.

"Un mauvais diagnostic de l'infection peut empêcher la possibilité d'une intervention appropriée et la prévention d'une transmission ultérieure", a déclaré le Dr Ruth Byrne, du trust.

La variole du singe se propage par contact étroit, et les chercheurs travaillent à établir si elle peut également être transmise par le sperme, la définition classique de la transmission sexuelle. [L1N2Y20QL]

David Heymann, épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses et conseiller de l'OMS sur l'épidémie, a déclaré qu'il était important de contrôler la propagation sans stigmatiser les personnes touchées.

"Cela implique de travailler avec les populations les plus exposées pour essayer de les aider à comprendre combien il est facile de prévenir cette infection - simplement en évitant les contacts physiques dans la zone génitale [en cas d'éruption cutanée]", a-t-il déclaré à Reuters.