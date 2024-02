Les syndicats agricoles ukrainiens ont demandé au gouvernement de faire tout son possible pour maintenir le libre accès au marché européen pour leurs produits alimentaires, a déclaré l'association UCAB lundi.

La semaine dernière, la Commission européenne a déclaré qu'elle prolongerait d'un an, jusqu'en juin 2025, la suspension des droits d'importation sur les exportations ukrainiennes, initialement mise en place pour soutenir l'économie après l'invasion de la Russie il y a deux ans.

Toutefois, elle a également proposé des mesures visant à limiter les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine et à assouplir les règles relatives aux terres en jachère, afin d'apaiser les protestations des agriculteurs en colère en France et dans d'autres États membres de l'UE.

"Ces préférences étaient particulièrement importantes pour le secteur agricole ukrainien... permettant aux exportateurs ukrainiens de maintenir la production et les emplois et d'assurer des recettes en devises en 2022-2023", a déclaré l'association commerciale UCAB sur Facebook.

L'UCAB a déclaré que les exportations de produits alimentaires en 2023 s'élevaient à 21,9 milliards de dollars et représentaient 61 % de toutes les exportations de l'Ukraine.

Dans le même temps, la part de l'UE dans le total des produits agricoles en provenance d'Ukraine en 2023 a atteint 56,6 %, soit 12,4 milliards de dollars.

L'UCAB a déclaré que la question du maintien de l'accès le plus ouvert au marché de l'UE serait vitale pour la balance commerciale du pays dans les années à venir et pour la survie du secteur agricole ukrainien.

"La communauté agricole appelle les autorités à faciliter le maintien de l'accès préférentiel au marché de l'UE pour les produits agricoles ukrainiens et à établir un dialogue direct avec les partenaires européens.

L'UE a suspendu les droits d'importation, les quotas et les mesures de défense commerciale en juin 2022, mais les exportations de céréales ukrainiennes à bas prix ont depuis suscité des protestations de la part des gouvernements, des agriculteurs et des camionneurs des pays voisins, tels que la Pologne et la Hongrie.

L'Ukraine est un producteur et un exportateur mondial de produits agricoles et a traditionnellement utilisé les voies maritimes pour fournir des denrées alimentaires aux pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie.

Toutefois, après que l'invasion russe a bloqué les principaux ports du pays sur la mer Noire, l'Ukraine a été contrainte de détourner ses cargaisons par les frontières terrestres, certaines marchandises se retrouvant sur les marchés voisins et faisant baisser les prix.