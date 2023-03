Les syndicats allemands appellent à la grève dans le secteur public et les transports lundi

Aujourd'hui à 13:53 Partager

Le syndicat allemand Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports EVG ont appelé à des grèves massives qui devraient entraîner des perturbations généralisées dans les chemins de fer et les aéroports lundi, dans le dernier chaos des transports en Allemagne provoqué par des conflits salariaux.

Verdi négocie au nom d'environ 2,5 millions de salariés du secteur public, y compris dans les transports publics et les aéroports. L'EVG négocie pour environ 230 000 employés de la Deutsche Bahn et des compagnies de bus. Verdi réclame une augmentation de salaire de 10,5 %, soit au moins 500 euros (543,60 dollars) par mois, tandis que l'EVG demande une augmentation de 12 %, soit au moins 650 euros de plus par mois. (1 $ = 0,9198 euros)