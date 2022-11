Les syndicats de Kroger et d'Albertsons, les experts antitrust exhortent la FTC à bloquer la fusion -lettre

"Dans de nombreux marchés à travers le pays, la concurrence entre épiceries cesserait, ce qui entraînerait probablement des licenciements d'employés et des prix plus élevés", ont-ils écrit dans une lettre adressée à la présidente de la Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, demandant à l'agence de bloquer l'accord.

"La fusion devrait être bloquée, car elle nuirait aux travailleurs, aux consommateurs et aux communautés", indique la lettre, dont l'auteur est la section locale 400 de l'United Food & Commercial Workers (UFCW).

Vingt-six organisations ont souscrit au message, dont l'American Economic Liberties Project, le Center for Economic and Policy Research, ainsi que les sept sections locales de l'UFCW représentant plus de 100 000 travailleurs de Kroger et Albertsons.

La lettre, vue pour la première fois par Reuters, demande également à la FTC d'enquêter immédiatement sur le dividende "inhabituel" de 4 milliards de dollars versé par Albertsons à ses actionnaires le 7 novembre, qui, selon elle, laisserait la société "largement dépourvue de liquidités" et "non viable en tant que préoccupation permanente".