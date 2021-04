Les syndicats du Canada publient leurs cinq principales revendications relatives au prochain budget fédéral

OTTAWA, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent le gouvernement fédéral à mettre l’accent sur le filet de sécurité social du pays dans son budget qui doit être publié lundi, en donnant la priorité à cinq revendications principales.



« Les effets dévastateurs de la pandémie ont été aggravés par des années d’austérité imposées par les gouvernements successifs », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Par suite des coupures, des programmes sociaux qui auraient autrement aidé les gens à subvenir à leurs besoins n’étaient pas en place. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. »

Les cinq priorités principales du CTC pour le budget de 2021 sont les suivantes :

Un système pancanadien accessible de services éducatifs et de garde à l’enfance publics et de qualité;

Le financement d’une liste nationale des médicaments assurés dans le cadre d’un régime national universel d’assurance-médicaments;

La création d’emplois verts et l’assurance d’une transition juste aux travailleurs et travailleuses;

L’amélioration des conditions de travail et des normes du travail;

Une réforme fiscale équitable.



« L’actuel gouvernement a promis de créer un million d’emplois, et nous devons nous assurer que ces emplois soient décents et durables », précise M. Yussuff. « Nous devons aussi réformer l’assurance-emploi pour qu’elle témoigne des réalités actuelles du travail. »

Les syndicats du Canada incitent également le gouvernement fédéral à instituer un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure et à dresser un plan de collaboration avec les provinces pour établir des congés de maladie payés dans l’ensemble du Canada.

Le CTC veut en outre que soient faits d’ambitieux investissements dans la formation professionnelle, l’alphabétisation et la formation en apprentissage, y compris des mesures ciblées pour aider les jeunes, les femmes, les groupes recherchant l’équité et les chômeurs et chômeuses de longue date.

La création d’emplois devrait être axée sur l’expansion des mesures de transition juste de manière à aider les travailleurs et les travailleuses affectés à accéder à la formation et à appuyer la transition vers de nouveaux emploi ou la retraite. Pour obtenir des précisions sur ce que les syndicats revendiquent, lisez notre mémoire prébudgétaire ici et nos cinq principales priorités ici.

