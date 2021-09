Les syndicats du Canada s'unissent aux infirmières pour exiger une intervention gouvernementale d'urgence

OTTAWA, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À mesure que la pandémie grève les systèmes de santé publics du Canada, les infirmières sonnent l’alarme au sujet du besoin pressant d’action des gouvernements de tous les ordres pour régler la crise des soins infirmiers.



La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers et les syndicats infirmiers provinciaux tiennent une journée nationale d’action aujourd’hui pour s’assurer que notre système de santé soit le principal enjeu auquel pensent les gens quand ils iront voter lundi.

« Nous avons connu une pandémie aux effets dévastateurs sur le personnel de première ligne de la santé après plus d’une décennie de pénuries chroniques de personnel infirmier », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Il est plus que temps que les infirmières et infirmiers jouissent d’un minimum de respect, de sécurité et d’équité. Les syndicats du Canada sont fiers d’appuyer les infirmières et infirmiers de tout le pays aujourd’hui. »

Débordés de travail, sous-payés et subissant la pression d’une pandémie sur leur travail et leur vie, les membres du personnel hospitalier quittent leurs emplois à un taux alarmant. Les heures supplémentaires ont augmenté de près de 80 % en moyenne et de près de 140 % en Ontario et au Québec. Les infirmières et infirmiers noirs, autochtones et racialisés font en outre face à la discrimination au quotidien.

Les syndicats d’infirmières et d’infirmiers sonnent l’alarme depuis un certain temps au sujet de la crise et du besoin pressant d’investissement par les gouvernements dans le personnel infirmier.

« La pandémie a indiqué clairement à tous que des années de coupures, entreprises par Stephen Harper et Erin O’Toole, ont laissé le système de santé en ruine. M. O’Toole dit qu’il renversera les coupures, mais cela ne se produirait que dans des années. Or, c’est maintenant que nous vivons la crise », ajoute madame Bruske. « Les infirmières et infirmiers ont raison de dire qu’ils en ont assez d’attendre. J’incite les électrices et électeurs à rejeter les promesses creuses de M. O’Toole et à voter pour le renforcement de notre système de santé public. »

