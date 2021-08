Les syndicats du Canada trouvent encourageant que la relance du marché du travail se poursuive mais ils incitent les partis à maintenir le cap pour la longue route à venir

OTTAWA, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent les dirigeants élus à ne pas perdre de vue l’objectif de maintenir la relance en permettant à la forte poussée économique d’alimenter la demande de main-d’œuvre et de stimuler les salaires.



Bien que les données de Statistique Canada sur le mois de juillet illustrent un autre mois d’augmentation des emplois, le rétablissement des taux d’emploi et de chômage aux niveaux d’avant la pandémie ne ferait que recréer le marché du travail très inégal et, pour bien des personnes, instable et précaire qui existait au début de la pandémie.

« Les travailleurs et travailleuses continuent d’avoir du mal à accéder aux bons emplois », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Il ne suffit pas que les personnes mises en chômage trouvent des emplois précaires. Le gouvernement fédéral peut aider à rebâtir notre marché du travail en mieux grâce à un programme coordonné améliorant la qualité des emplois. Ce programme doit comprendre une foule de mesures variant de la garantie de services de garde à l’enfance à prix abordable au renforcement des normes du travail et à l’élimination des obstacles à la syndicalisation. Nous ne pouvons pas laisser le marché du travail se rétablir tout seul; il est temps d’établir un programme pour les bons emplois permettant de créer un marché du travail plus inclusif et plus équitable. »

En juillet, le taux de chômage officiel est retombé à 7,5 %, soit au niveau où il se trouvait en mars. Toutefois, le taux de chômage global des travailleurs et travailleuses des communautés racialisées est demeuré beaucoup plus élevé, soit de 10,2 %.

« Pendant que les partis fédéraux se préparent à une élection, il est d’une importance cruciale que les personnes qui brigueront les suffrages comprennent qu’il sera critique de s’assurer que tous les travailleurs et travailleuses du Canada aient les soutiens nécessaires pour réussir », ajoute madame Bruske. « Cela exige des mesures rectifiant l’inégalité, assurant un travail décent et favorisant une économie plus équitable. Les syndicats du Canada vont continuer à militer en faveur des travailleurs et travailleuses que la relance ne doit pas laisser pour compte. »

Les syndicats du Canada mettront de l’avant quatre priorités critiques au cours de la prochaine campagne électorale, y compris le remplacement des emplois perdus par de meilleurs emplois, la mise de notre filet de sécurité social à l’abri des désastres, le renforcement des soins de santé publics et la lutte contre les changements climatiques, le tout devant être mis en œuvre de manière à ne laisser pour compte aucun travailleur ou travailleuse.

