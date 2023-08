La lutte pour le statut des chauffeurs d'Uber Technologies et de Lyft est entrée dans une nouvelle phase mercredi. Un groupe soutenu par l'industrie et un syndicat ont proposé de laisser les électeurs du Massachusetts décider si leurs travailleurs dans l'État devraient être traités comme des entrepreneurs indépendants ou autorisés à se syndiquer.

Flexibility and Benefits for Massachusetts Drivers (Flexibilité et avantages pour les conducteurs du Massachusetts), un groupe dont les principaux contributeurs sont Uber, Lyft et DoorDash, a déposé une proposition de question de vote qui demanderait aux électeurs de déclarer que les conducteurs des entreprises ne sont pas des employés, mais des entrepreneurs indépendants ayant droit à des avantages minimaux.

La proposition établirait un plancher de rémunération égal à 120 % du salaire minimum de l'État pour les chauffeurs basés sur des applications, soit 18 dollars de l'heure en 2023 avant les pourboires. Les chauffeurs bénéficieraient également d'allocations de soins de santé, d'une assurance contre les accidents du travail et d'un congé de maladie rémunéré.

La question est très proche d'une précédente mesure votée en 2022 que le tribunal suprême du Massachusetts a empêché d'aller de l'avant, estimant qu'elle allait trop loin en incluant une proposition sans rapport qui limiterait la responsabilité des entreprises en cas d'accident de leurs chauffeurs.

Les partisans de la mesure déclarent que pour répondre aux "questions techniques" soulevées par le tribunal, ils ont soumis plusieurs options au bureau du procureur général du Massachusetts, Andrea Campbell, une démocrate qui doit certifier si la question proposée répond aux exigences constitutionnelles de l'État.

Les militants syndicaux s'opposeront à cette proposition, notamment un syndicat qui a déposé mercredi sa propre question concurrente auprès du bureau de Mme Campbell, demandant aux électeurs d'accorder aux chauffeurs le droit de se syndiquer.

Le syndicat SEIU Local 32BJ a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative inédite dans le pays, qui permettrait aux chauffeurs de choisir un syndicat et de négocier collectivement les conditions de travail et les rémunérations.

"Le meilleur antidote à la cupidité incontrôlée des entreprises et à la montée des inégalités consiste à renforcer le pouvoir des travailleurs par le biais d'un syndicat", a déclaré Roxana Rivera, responsable du syndicat dans le Massachusetts, dans un communiqué.

La proposition soutenue par l'industrie fait suite à une mesure similaire adoptée en 2020 en Californie, où les entreprises ont persuadé les électeurs de l'État de consolider le statut des chauffeurs de taxi et des livreurs de nourriture en tant qu'entrepreneurs indépendants bénéficiant de certains avantages.

Un juge californien a estimé en 2021 que la proposition 22 était contraire à la constitution de l'État. Mais une cour d'appel de l'État a rétabli la mesure en mars, ce qui constitue une victoire majeure pour le secteur. (Reportage de Nate Raymond à Boston ; Rédaction de David Gregorio)