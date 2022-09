Les syndicats ferroviaires américains mettent en garde contre les retards de cargaison à l'approche de l'échéance des conventions collectives

Les syndicats et les chemins de fer, dont Union Pacific, BNSF de Berkshire Hathaway, CSX et Norfolk Southern, ont jusqu'à une minute après minuit vendredi pour conclure des accords de principe. S'ils n'y parviennent pas, cela ouvre la porte à des grèves syndicales, à des lock-out patronaux et à une intervention du Congrès.

À la fin de la semaine dernière, les chemins de fer ont déclaré qu'ils commenceraient à interrompre les expéditions de matières dangereuses et toxiques à partir de lundi pour assurer la sécurité en cas de grève.

"Ils bloquent leurs clients ... et nuisent davantage à la chaîne d'approvisionnement dans le but de provoquer une action du Congrès", ont déclaré Jeremy Ferguson, président de la division des transports de l'Association internationale des travailleurs du métal en feuille, de l'air, du rail et du transport (SMART-TD), et Dennis Pierce, président de la Fraternité des ingénieurs de locomotives et des agents de train (BLET), dans une déclaration commune dimanche.

La frilosité intervient à un moment délicat pour les syndicats, les chemins de fer, les expéditeurs, les consommateurs et le président Joe Biden - qui a nommé un conseil d'urgence pour aider à sortir de l'impasse.

Des perturbations ferroviaires généralisées pourraient étouffer l'approvisionnement en nourriture et en carburant, engendrer le chaos dans les transports, alimenter l'inflation et entraîner une perte de production économique de 2 milliards de dollars par jour.

En date de dimanche, 8 des 12 syndicats avaient conclu des accords de principe, selon la National Railway Labor Conference (NRLC). Ces groupes ne comprennent pas le SMART-TD et le BLET, qui représentent environ la moitié des 115 000 travailleurs concernés par les négociations.

"Les chemins de fer ne croient pas qu'une interruption de service nationale soit inévitable, mais le moment est arrivé où certains clients commenceront à être touchés si des accords ne sont pas conclus", a déclaré l'Association of American Railroads (AAR) au sujet de la décision de l'industrie de mettre en pause les expéditions dangereuses.