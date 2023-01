Les syndicats font pression sur l'administration Biden pour qu'elle ne modifie pas les règles relatives au crédit d'impôt pour les VE

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) de 430 milliards de dollars adoptée en août restreint les crédits d'impôt à la consommation de 7 500 $ aux VE fabriqués en Amérique du Nord, mais le Trésor américain a déclaré en décembre que les consommateurs louant des véhicules assemblés hors d'Amérique du Nord pouvaient bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 $ pour les véhicules verts commerciaux.

Les gouvernements étrangers ont fait pression sur l'administration Biden pour qu'elle fasse davantage pour élargir l'éligibilité des crédits.

"L'IRA a le potentiel de changer la donne pour les villes industrielles les plus durement touchées par des décennies de délocalisation", a déclaré vendredi un communiqué rendu public par les Travailleurs unis de l'automobile, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, les Métallurgistes unis, le Sierra Club et Public Citizen.

"Nous vous demandons instamment de veiller à ce que l'IRA soit mis en œuvre comme prévu, sans retards ni modifications techniques qui érodent ses promesses aux travailleurs américains et ses objectifs climatiques", indique le document.

La Maison Blanche n'a pas commenté la lettre vendredi, mais a souligné les déclarations de M. Biden en septembre, selon lesquelles le projet de loi IRA créerait "des emplois syndicaux bien rémunérés" et "augmenterait la sécurité énergétique."

L'ambassadeur de l'UE aux États-Unis, Stavros Lambrinidis, a déclaré jeudi au salon de l'automobile de Washington qu'il était préoccupé par la disposition "discriminatoire" du crédit d'impôt pour les VE, arguant qu'elle signifie que les consommateurs américains "auront beaucoup moins de choix dans ce qu'ils peuvent acheter" qui peut bénéficier du crédit de 7 500 dollars.

"Vous pouvez passer au vert sans faire de discrimination", a déclaré M. Lambrinidis.

La lettre a rejeté la suggestion des gouvernements étrangers selon laquelle les incitations fiscales pour les VE violent les règles de l'Organisation mondiale du commerce et du libre-échange. "Les règles commerciales dépassées ne devraient pas être utilisées pour saper nos lois destinées à soutenir une économie de l'énergie propre en pleine croissance", indique la lettre.

En décembre, l'UE a fait l'éloge de la décision du département du Trésor américain de permettre aux VE loués par les consommateurs d'être admissibles à des crédits d'impôt commerciaux pour véhicules propres pouvant atteindre 7 500 $.

En décembre, la Corée du Sud, l'Europe et certains constructeurs automobiles avaient demandé l'approbation du Trésor pour utiliser le crédit d'impôt pour véhicules électriques commerciaux afin de stimuler l'accès des consommateurs aux VE.