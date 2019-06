Les taliban multiplient les attaques en Afghanistan

(Bilan actualisé, autre attaque)

KABOUL, 30 juin (Reuters) - Au moins 19 personnes ont été tuées samedi soir par des insurgés taliban dans la province de Kandahar, dans le sud du pays, a-t-on appris dimanche auprès des autorités.

L'attaque suicide s'est produite dans le district de Maruf, où les agents de la commission électorale procédaient à des inscriptions sur les listes électorales.

Huit employés de la commission figurent au nombre des victimes, de même que 11 membres des forces de sécurité et quatre kamikazes, a déclaré le chef de la police de Kandahar.

Le ministère de l'Intérieur parle de son côté de 25 taliban tués.

Un porte-parole du groupe islamiste a affirmé pour sa part que 57 membres des forces de sécurité afghanes avaient péri dans l'assaut. Les autorités afghanes soulignent que les insurgés ont tendance à fournir des bilans exagérés.

Alors que les négociations de paix entre les Etats-Unis et les taliban se poursuivent au Qatar, les insurgés ont aussi tué huit soldats afghans dans la province de Farah, dans l'ouest du pays, a dit un responsable provincial. (Abdul Qadir Sediqi et Orooj Hakimi, avec Sarwar Amani à Kandahar Henri-Pierre André et Tangi Salaün pour le service français)