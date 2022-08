Les talibans doivent changer de cap et respecter les droits des filles et des femmes, déclare l'UE.

Au cours des 12 mois qui ont suivi le retrait chaotique des États-Unis et de leurs alliés, certains Afghans se sont réjouis de l'amélioration de la sécurité, mais ont lutté contre la pauvreté, la sécheresse, la malnutrition et l'espoir qui s'estompe chez les femmes de pouvoir jouer un rôle décisif dans l'avenir du pays.

L'Afghanistan est physiquement plus sûr qu'il ne l'était lorsque les talibans purs et durs combattaient les forces étrangères dirigées par les États-Unis et leurs alliés afghans, mais l'économie subit d'énormes pressions, causées en grande partie par l'isolement du pays, les gouvernements étrangers refusant de reconnaître ses dirigeants.

L'aide au développement, sur laquelle le pays comptait tant, a été réduite car la communauté internationale exige que les talibans respectent les droits des Afghans, en particulier des filles et des femmes dont l'accès au travail et à l'éducation a été réduit.

"Un an après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, la situation humanitaire s'est aggravée et les violations des droits de l'homme à grande échelle se multiplient, en particulier à l'encontre des femmes, des filles et des minorités", a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, sur Twitter.

"Je demande à ceux qui détiennent de facto le pouvoir à Kaboul de revenir sur ces décisions et ces comportements inacceptables", a-t-il ajouté.

Environ 25 millions d'Afghans vivent aujourd'hui dans la pauvreté, soit bien plus de la moitié de la population, et les Nations unies estiment que jusqu'à 900 000 emplois pourraient être perdus cette année en raison de la stagnation de l'économie.

La société civile et les médias indépendants se sont également réduits, nombre de leurs membres ayant quitté le pays. La mission de l'ONU en Afghanistan a déclaré dans un récent examen que le groupe limitait la dissidence en arrêtant des journalistes, des activistes et des manifestants.