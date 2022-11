Les talibans interdisent les femmes dans les parcs, selon le ministère de la moralité

Mohammad Akif Muhajir, le porte-parole du ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice, a fait ces commentaires lors d'une interview avec les médias locaux et, lorsqu'il a été interrogé sur les restrictions, il a renvoyé Reuters à l'audio de l'interview.

"Au cours des 14 ou 15 derniers mois, nous avons essayé de fournir un environnement conforme à la charia (loi islamique) et à notre culture pour que les femmes puissent se rendre dans les parcs", a-t-il déclaré.

"Malheureusement, les propriétaires des parcs n'ont pas très bien coopéré avec nous, et les femmes n'ont pas non plus observé le hijab comme nous l'avions suggéré. Pour l'instant, la décision a été prise qu'elles sont interdites", a-t-il dit, faisant référence à l'interprétation par le groupe du code vestimentaire islamique pour les femmes.

Presque toutes les femmes en Afghanistan portent un foulard, ou hijab, en public. Cependant, les talibans ont déclaré que les femmes devaient porter de longs vêtements fluides qui couvrent leur corps et également leur visage, comme la burqa enveloppante. Certaines femmes de Kaboul et d'autres centres urbains ne se couvrent pas le visage en public et d'autres portent un masque chirurgical.

Les gouvernements occidentaux ont déclaré que les talibans doivent inverser leur cours sur les droits des femmes, y compris un revirement sur les signaux qu'ils ouvriraient des lycées pour filles, pour toute voie vers une reconnaissance formelle du gouvernement taliban.

Il n'était pas clair combien de temps les restrictions sur les parcs allaient durer et si elles allaient être étendues à tout l'Afghanistan.

Les exploitants des parcs de l'ouest de Herat et du nord des provinces de Balkh et Badkahshan ont déclaré qu'on ne leur avait pas encore demandé d'empêcher les femmes d'entrer.

Certaines femmes de ces provinces ont déclaré à Reuters qu'elles suivaient de près les restrictions imposées à Kaboul et qu'elles craignaient qu'elles ne soient appliquées dans d'autres provinces.

"Ici, ils n'ont pas encore imposé de restrictions aux femmes et aux filles, mais vous ne saurez jamais quand ils changeront d'avis", a déclaré une femme de Badakhshan qui a demandé à rester anonyme.

Les talibans affirment qu'ils respectent les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique.