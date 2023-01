Les talibans recherchent l'autosuffisance économique et les investissements étrangers pour l'Afghanistan, selon un ministre

"Nous allons lancer un programme national d'autosuffisance, nous allons encourager toutes les administrations gouvernementales à utiliser des produits nationaux, nous allons également essayer d'encourager les gens par le biais des mosquées à soutenir nos produits nationaux", a-t-il déclaré à Reuters. "Nous soutiendrons tout article qui peut nous aider à atteindre l'autosuffisance".

Une autre partie de leur stratégie consiste à stimuler le commerce et les investissements étrangers, a-t-il ajouté.

"Ceux qui importaient des articles en Afghanistan depuis l'étranger nous demandent d'offrir des opportunités d'investissement en Afghanistan et ils veulent investir ici au lieu d'importer de l'étranger", a-t-il dit.

Il a ajouté que des pays comme l'Iran, la Russie et la Chine étaient intéressés par le commerce et les investissements. Il a déclaré que certains des projets en cours de discussion étaient des parcs industriels et des centrales thermiques chinoises, avec la participation de la Russie et de l'Iran.

Déjà confrontés à un manque de reconnaissance officielle et à des sanctions entravant le secteur bancaire du pays, les investisseurs doivent faire face à des préoccupations croissantes en matière de sécurité après des attaques contre des cibles étrangères à Kaboul, revendiquées par l'État islamique.

Une attaque contre un hôtel accueillant des hommes d'affaires chinois ce mois-ci, qui a gravement blessé plusieurs étrangers, pourrait inciter certains à repenser à leurs investissements, a déclaré un membre éminent de la communauté d'affaires chinoise.

M. Azizi a déclaré que les autorités travaillaient à assurer la sécurité.

"Nous faisons de notre mieux pour que nos hommes d'affaires ne soient pas blessés. L'attaque n'a pas eu d'impact négatif, (mais) si cela se produisait constamment, oui, cela pourrait avoir un impact négatif", a-t-il déclaré, faisant référence à l'environnement d'investissement.

M. Azizi a exposé un plan visant à développer l'industrie en créant des zones économiques spéciales sur des terrains précédemment utilisés pour des bases militaires américaines. Il a déclaré que son ministère présentait ce plan au cabinet et à la commission économique de l'administration.

Il a ajouté que les investisseurs étrangers montraient de l'intérêt pour le secteur minier de l'Afghanistan, qui a été évalué à plus de 1 000 milliards de dollars. Il a déclaré qu'une mine de fer dans l'ouest de Herat et une mine de plomb dans la province centrale de Ghor avaient vu 40 entreprises participer à une vente aux enchères et que les résultats seraient bientôt annoncés.

Il a déclaré qu'un important contrat signé avec la Russie en septembre pour la fourniture de gaz, de pétrole et de blé verrait la livraison de ces articles à l'Afghanistan dans les prochains jours.

L'administration dirigée par les talibans est confrontée à un isolement accru en raison des politiques menées ces derniers jours, qui restreignent l'accès des femmes à la vie publique, y compris à l'université.

Un ordre interdisant aux femmes de travailler dans les ONG a plongé le secteur humanitaire, qui fournit une aide urgente à des millions de personnes, dans le désarroi, certaines organisations ayant suspendu leurs opérations au milieu de l'hiver rigoureux.

M. Azizi n'a pas fait de commentaire sur les nouvelles restrictions mais a déclaré que son ministère avait alloué 5 acres de terrain pour un centre d'exposition permanent et un hub pour les entreprises dirigées par des femmes.

"Nous soutenons toujours les femmes investisseurs", a-t-il déclaré.