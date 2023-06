Les tarifs des chambres d'hôtel aux États-Unis et en Europe pourraient continuer à augmenter - dirigeants du secteur

Aujourd'hui à 21:59 Partager

Les tarifs des chambres d'hôtel aux États-Unis et en Europe augmentent et pourraient devenir encore plus chers car l'offre n'a pas réussi à suivre la demande, selon les dirigeants du secteur.

Aux États-Unis, l'offre de chambres d'hôtel augmente à peine, car le resserrement des normes de prêt des banques régionales empêche les promoteurs de décrocher des financements, alors même que la demande de voyages a augmenté après la pandémie de COVID-19. Cette situation contribue à maintenir des prix élevés qui, selon les dirigeants, auraient dû être atteints il y a plusieurs années. "Nous avons connu une croissance robuste de l'offre sur une longue période, ce qui a permis de maintenir les tarifs à la baisse", a déclaré Keith Barr, PDG d'IHG Hotels and Resorts, lors de la conférence internationale sur l'investissement dans l'industrie hôtelière de l'Université de New York (NYU), lundi. L'offre ne devrait pas augmenter de manière significative au cours de l'année ou des deux années à venir, a-t-il ajouté. Le nombre de chambres d'hôtel aux États-Unis a augmenté d'environ 3 % en avril 2023 par rapport à 2019. Quelque 153 000 chambres d'hôtel étaient en construction en avril, en baisse par rapport au pic de 220 000 pour le même mois en 2020, selon la société d'analyse hôtelière STR. "Cela va juste soutenir la tarification étant là où elle aurait dû être en temps utile, ce qui est excellent pour cette industrie", a déclaré Barr. Les tarifs hôteliers américains en mai étaient en moyenne de 157,45 $ par nuit, en hausse de 17% par rapport à 2019. Les taux ont baissé à 73,25 $ en avril 2020 pendant la pandémie et n'ont pas régulièrement dépassé 100 $ à nouveau jusqu'en mars 2021, selon les données de STR. "Par rapport au ralentissement massif et à la fermeture du secteur en 2020, tous ces tarifs semblent fous", a déclaré Mark Hoplamazian, PDG de Hyatt Hotels. Les chambres de milieu de gamme et économiques coûtent aujourd'hui 15 à 20 % de plus qu'avant la pandémie, et les augmentations se maintiennent, a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'Accor, lors de la conférence. "Au cours des 20 dernières années, les opérateurs hôteliers n'ont pas osé réaffirmer le prix des chambres d'hôtel", a-t-il déclaré. "La moitié des personnes qui réservent une chambre ne demandent pas le prix. Ils disent 'donnez-moi votre meilleure suite'". Selon M. Bazin, les prix des hôtels parisiens au cours des six derniers mois ont augmenté de 50 % par rapport à 2019, tandis que les prix à Londres ont augmenté de 30 % au cours de la même période. "Il y aura certainement un plafond", a déclaré M. Barr d'IHG, mais l'industrie ne l'a pas encore atteint, a-t-il ajouté.