Les taux américains à 10 ans au-dessus de 2% après l'inflation

New York (awp/afp) - Les rendements obligataires sur les bons du Trésor américain à 10 ans se sont installés jeudi au-dessus de la barre des 2% pour la première fois en près de deux ans et demi à cause de l'accélération de l'inflation aux États-Unis.

Les taux à 10 ans s'installaient à 2,02% vers 17H00 GMT, un plus haut depuis juillet 2019.

L'inflation a continué à s'accélérer en janvier aux États-Unis pour atteindre 7,5% sur un an, son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans.

"Ces chiffres, combinés à un marché du travail très tendus, vont animer le débat à la Banque centrale américaine (Fed) sur la nécessité d'une politique monétaire plus agressive pour contrer ces pressions inflationnistes plus élevées que prévu", ont indiqué les analystes de UniCredit Macro Research.

"Pour l'instant, nous misons toujours sur une hausse des taux de 25 points de base (0,25%) en mars, mais le risque d'un mouvement plus important de 50 points de base a augmenté", ont-ils ajouté.

Dans ces conditions, les taux obligataires se sont nettement tendus, surtout les bons à durée courte, comme ceux à deux ans dont le rendement a fait un bond de presque 10%, à 1,49%.

Le dollar qui s'est logiquement apprécié face aux autres monnaies après la publication de cette forte inflation, a toutefois soudainement pris la route inverse en milieu de matinée alors que les investisseurs mesuraient les risques réels d'un sévère tour de vis de la Fed dès sa première réunion monétaire les 15 et 16 mars.

Ainsi l'euro, qui perdait 0,34% face au dollar peu après la publication de l'indice d'inflation CPI, enflait de 0,53% face au billet vert à 1,1486 dollar, son plus haut niveau depuis novembre.

"Le marché est en train d'évaluer les chances d'une hausse des taux de 50 points de base par la Fed. Or il y a des signes que l'inflation devrait passer un pic d'ici deux à trois mois avant d'inverser sa courbe", a expliqué Christopher Vecchio, analyste pour le site spécialisé DailyFX.

Selon lui, les intervenants sur le marché des changes commencent "à penser que la Fed ne va pas opérer à cette hausse d'un demi-point de pourcentage".

Dans les chiffres de l'inflation diffusés par le département américain du Travail, il y a des signes que certains prix décelèrent comme les téléphones portables, des produits électroniques, certaines assurances et secteurs de l'habillement, a souligné M. Vecchio.

Et "avec l'amélioration des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, particulièrement dans les ports, l'inflation pourrait revenir aux alentours de 6%, peut-être moins, d'ici la fin du premier semestre", a ajouté l'analyste.

