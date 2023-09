Les taux au jour le jour de l'Inde ont baissé après un premier bond de panique jeudi, bien que les volumes soient restés faibles après le report d'un jour férié prévu sur le marché et en raison d'un resserrement persistant de la liquidité du système bancaire, ont déclaré les traders.

Des transactions d'une valeur de seulement 8,41 milliards de roupies ont été réalisées sur le marché de l'argent liquide, tandis que le marché du jour TREPS pour les participants non bancaires a vu des transactions d'une valeur de 273 milliards de roupies jusqu'à 17h00 IST jeudi. Le taux TREPS avait atteint son plus haut niveau pluriannuel de 7,24 % plus tôt dans la journée.

Les traders ont déclaré que ces volumes étaient probablement à leur plus bas niveau depuis plusieurs années. La moyenne quotidienne de ces transactions s'élève respectivement à 93 milliards de roupies et à 3,59 billions de roupies.

"Les transactions TREPS conclues mercredi seront annulées vendredi, les gens n'ont donc pas prêté sur les marchés au jour le jour aujourd'hui", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les acteurs du marché obligataire ont également déclaré que le changement du calendrier des vacances a eu un impact sur la demande d'adjudication de la dette, en particulier de la part des fonds communs de placement, des compagnies d'assurance et des fonds de pension, ce qui a entraîné des rendements plus élevés que prévu pour les obligations à trois ans et à 40 ans.

Ces acteurs sont les prêteurs habituels du TREPS.

"Une grande partie de nos liquidités a été bloquée dans le système TREPS, ce qui nous a empêchés de participer massivement à l'adjudication d'aujourd'hui. Idéalement, ils n'auraient pas dû déplacer l'enchère, car le vendredi est également un jour ouvrable", a déclaré un responsable des revenus fixes d'un fonds de pension.

Tard dans la journée de mercredi, l'État occidental du Maharashtra, où se trouve la capitale financière Mumbai, a déplacé un jour férié local de jeudi à vendredi, tandis que la Reserve Bank of India (RBI) a décidé de maintenir les marchés monétaires ouverts les deux jours.

Toutefois, la RBI a déclaré que le règlement des transactions conclues mercredi aurait lieu vendredi, conformément au calendrier initial.

"Toute cette confusion autour des jours fériés a également poussé les banques à emprunter désespérément au guichet de la Marginal Standing Facility de la RBI", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les banques ont emprunté 1,966 trillion de roupies (23,63 milliards de dollars) au MSF à 6,75% mercredi, proche de son emprunt record de 1,971 trillion de roupies via ce guichet le 18 septembre.

Le déficit de liquidité du système bancaire était de 1,20 trillion de roupies mercredi. (1 $ = 83,1970 roupies indiennes)