Les taux de blessures dans les installations de SpaceX ont continué à dépasser la moyenne de l'industrie en 2023, selon un examen par Reuters des données de sécurité rapportées aux régulateurs américains par l'entreprise spatiale contrôlée par le milliardaire Elon Musk.

Les dossiers de 2023, récemment divulgués par l'Occupational Safety and Health Administration, montrent également que les taux de blessures dans certaines installations de SpaceX ont empiré par rapport à ceux que l'entreprise avait déclarés en 2022. Dans son usine de fabrication et de lancement de Brownsville, au Texas, par exemple, SpaceX a déclaré 5,9 blessures pour 100 travailleurs, dépassant son taux de 4,8 blessures en 2022 et la moyenne de l'industrie spatiale de 0,8.

Le taux élevé d'accidents de l'entreprise l'année dernière a fait l'objet d'une enquête de Reuters qui a découvert au moins 600 accidents du travail non signalés auparavant dans l'entreprise de fusées et de satellites. Selon Reuters, ces blessures ont entraîné l'écrasement de membres, des amputations, des traumatismes crâniens graves et un décès.

SpaceX n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les derniers chiffres.

Les experts en sécurité affirment que les taux élevés de blessures devraient inquiéter les clients de SpaceX, notamment l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA). Le programme spatial fédéral s'est de plus en plus appuyé sur SpaceX ces dernières années et, en 2022, il lui avait versé au moins 11,8 milliards de dollars pour divers contrats.

"La NASA devrait s'inquiéter de la qualité du travail", a déclaré David Michaels, ancien administrateur de l'OSHA, aujourd'hui professeur à l'université George Washington. Des taux d'accidents élevés, a-t-il ajouté, peuvent être "un indicateur d'une mauvaise qualité de production".

Un porte-parole de la NASA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'OSHA n'a pas répondu aux questions concernant le taux d'accidents de SpaceX.

Reuters a calculé les derniers taux d'accidents en utilisant les données publiées par l'OSHA la semaine dernière. Les données pour 2023 sont les plus complètes jamais fournies par SpaceX, qui a signalé des blessures dans huit installations majeures, soit trois de plus qu'en 2022. Les années précédentes, SpaceX n'avait pas communiqué de données pour la plupart de ses sites, qui comprennent des installations de fabrication, de lancement et autres.

Dans une unité qui récupère les boosters de fusée dans l'océan Pacifique, SpaceX a déclaré l'année dernière 7,6 blessures pour 100 travailleurs, soit plus de neuf fois le taux de l'industrie.

Ni l'entreprise ni M. Musk, son fondateur et directeur général milliardaire, n'ont abordé publiquement le bilan de SpaceX en matière de sécurité.

En mars, Gwynne Shotwell, directrice de l'exploitation de SpaceX, a publié sur les médias sociaux une vidéo montrant des parachutes d'urgence testés sur un site de l'entreprise en Floride. Commentant la vidéo sur X, la société de médias sociaux également contrôlée par Musk, elle a écrit que "la sécurité des astronautes et du personnel est la priorité absolue de SpaceX".