Les taux d'emprunt interbancaires en euros connaissent leur plus forte hausse quotidienne depuis plus de 10 ans

Le fixing Euribor à six mois a augmenté de 6,7 points de base par rapport à lundi, dans son plus grand bond quotidien depuis 2011. Fixé à 0,175 %, il était au plus haut depuis 2014.

Le fixing à 12 mois a augmenté de 16,5 points de base, soit son plus grand bond quotidien depuis 2008. Fixé à 0,957 %, il était au plus haut depuis 2012.

Le fixing de l'Euribor à trois mois a augmenté de 3,8 points de base par rapport à lundi dans son plus grand saut depuis avril 2020 et a été fixé à -0,243%, le plus haut depuis.