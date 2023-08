Les taux d'impayés des prêts hypothécaires américains sont tombés à un niveau historiquement bas au deuxième trimestre, en raison de la vigueur du marché de l'emploi et des faibles taux d'intérêt appliqués à la plupart des prêts immobiliers, malgré la forte hausse des taux hypothécaires au cours des deux dernières années, selon un rapport publié jeudi.

Les taux d'impayés sont tombés à 3,37 % à la fin du deuxième trimestre, selon l'enquête nationale sur les impayés de la Mortgage Bankers Association (MBA), soit leur niveau le plus bas depuis que la MBA a commencé à collecter des données en 1979, contre 3,64 % d'une année sur l'autre.

Les prêts en souffrance grave, qui sont en retard de 90 jours ou plus ou en cours de saisie, sont tombés à leur taux non corrigé des variations saisonnières le plus bas depuis 23 ans, soit 1,61 %.

Les économistes surveillent de près les taux de défaillance des prêts hypothécaires pour déceler des signes de faiblesse dans le contexte de la hausse agressive de 525 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis mars 2022, qui a augmenté le coût de l'emprunt dans tous les domaines.

Selon la MBA, de nombreux emprunteurs ont pu résister à la hausse des coûts hypothécaires en grande partie grâce à la résistance du marché de l'emploi et à la forte croissance des salaires tout au long de l'année, mais la plupart des propriétaires paient également des taux d'intérêt bien inférieurs à ceux pratiqués pour les nouveaux prêts.

Les courtiers immobiliers ont estimé en juin que plus de huit prêts en cours sur dix seraient assortis d'un taux inférieur à 5 % à la fin de 2022, bien en deçà du taux contractuel le plus récent de la MBA, qui est supérieur à 7 %. Plus de six prêts sur dix sont assortis d'un taux de 4 % ou moins.

Bien que la proportion de ceux qui paient des taux aussi bas soit en baisse, de nombreux propriétaires choisissent de rester là où ils sont plutôt que de déménager et de contracter un nouveau prêt aux taux actuels, qui approchent leur plus haut niveau depuis 22 ans.

Malgré le taux de défaillance historiquement bas, la MBA indique que tous les emprunteurs n'ont pas été en mesure de résister à la récente hausse des taux d'intérêt.

Le taux de défaillance des prêts accordés aux personnes à faibles revenus et aux primo-accédants, garantis par la Federal Housing Administration (FHA), a augmenté de 10 points de base par an pour atteindre 8,95 % au deuxième trimestre.

Par ailleurs, la National Association of Realtors a publié jeudi un rapport indiquant que le prix médian des logements au deuxième trimestre a baissé de 2,4 % en glissement annuel pour atteindre 406 000 dollars, avec toutefois d'importantes variations à l'échelle nationale.

"Les ventes de logements ont baissé en raison de la hausse des taux hypothécaires et d'un stock limité", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Les problèmes d'accessibilité s'atténuent en raison de la modération et, dans certains cas, de la baisse des prix de l'immobilier, tandis que le nombre d'emplois et les revenus augmentent."