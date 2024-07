La Banque centrale européenne est pratiquement certaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, tout en signalant que sa prochaine décision sera une baisse, même si ces indications seront probablement vagues et assorties de mises en garde.

Le mois dernier, la BCE a abaissé ses taux d'un niveau record dans une décision qui était largement attendue, mais que certains de ses propres décideurs politiques ont jugée précipitée. On s'attend à ce qu'elle soit plus prudente quant à la suite à donner, car l'inflation nationale et la croissance des salaires restent obstinément élevées.

Dans ce qui est considéré par beaucoup comme une réunion de remplacement, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, tentera de trouver un équilibre, arguant que les pressions sur les prix diminuent comme prévu mais que des risques subsistent, de sorte que davantage de données sont nécessaires avant que les décideurs politiques ne puissent à nouveau appuyer sur la gâchette.

Étant donné que Mme Lagarde a déjà transmis ce message dans les semaines précédant la réunion, l'attention s'est déjà déplacée vers le mois de septembre, ce qui laisse penser que la réunion de jeudi pourrait être la plus simple depuis la période précédant la pandémie.

"Nous pensons que la BCE devrait communiquer qu'elle reste fermement convaincue que l'inflation diminue et qu'elle est globalement en mesure d'assouplir davantage sa politique", a déclaré Peter Schaffrik, stratège chez RBC Capital Markets.

Les marchés prévoient deux baisses de taux d'ici la fin de l'année et cinq d'ici la fin de l'année prochaine, et aucun responsable politique n'a remis en cause ce point de vue au cours des dernières semaines.

"Nous pensons que la BCE n'est pas mal à l'aise avec les attentes actuelles des marchés qui prévoient une nouvelle baisse de 25 points de base en septembre", a déclaré Antonio Villarroya, économiste chez Santander CIB.

"À plus long terme, nos projections d'inflation sont compatibles avec un rythme de réductions trimestrielles des taux, le taux de dépôt atteignant 2,5 % en septembre 2025."

CROISSANCE FAIBLE, PRIX STABLES

La principale préoccupation de la BCE est que les prix intérieurs, en particulier ceux des services, évoluent de manière latérale et que la croissance relativement rapide des salaires menace de maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif de la BCE.

Mais les accords salariaux pluriannuels déjà conclus laissent présager un relâchement des pressions salariales dans le courant de l'année, ce qui laisse présager des chiffres plus favorables à terme.

La croissance économique reste également relativement faible, une série d'enquêtes faisant état d'une activité anémique, ce qui atténue les craintes que l'effervescence estivale, en particulier dans le secteur du tourisme, n'alimente davantage les pressions sur les prix.

Mais tout cela n'est encore qu'un espoir et, depuis la baisse des taux du 6 juin, peu d'indicateurs concrets sont venus confirmer que les prévisions se concrétisent.

Certains estiment également que la BCE minimise les risques liés à son scénario central, qui prévoit un retour de l'inflation à son objectif de 2 % d'ici à la fin de 2025, même si les taux continuent à baisser.

"Nous pensons toujours que les risques pour l'inflation sont à la hausse, ce qui pourrait forcer la BCE à suspendre toute baisse de taux en décembre", a déclaré Anatoli Annenkov, économiste à la Société Générale.

Une autre incertitude concerne la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt.

Bien que la politique de la BCE soit techniquement indépendante, il est difficile d'être trop en décalage avec la plus grande banque centrale du monde. Des taux américains plus élevés encourageraient les investisseurs à transférer leurs liquidités aux États-Unis, ce qui affaiblirait l'euro et stimulerait l'inflation importée.

Les marchés considèrent désormais que la Fed réduira ses taux en septembre et qu'une deuxième décision sera prise avant la fin de l'année, un calendrier qui soutiendrait également deux nouvelles réductions de la BCE.

La BCE annoncera sa décision de politique monétaire à 1215 GMT, suivie par la conférence de presse de Mme Lagarde à 1245 GMT. (Editée par Catherine Evans)