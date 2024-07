La Banque centrale européenne est pratiquement certaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, tout en signalant que sa prochaine action devrait être une baisse, même si ces indications devraient être vagues et assorties de mises en garde.

La BCE a abaissé ses taux d'un niveau record le mois dernier dans un mouvement que même certains décideurs politiques ont considéré comme précipité et la banque est susceptible d'être plus prudente quant à une prochaine étape, compte tenu de la persistance d'une inflation domestique élevée et de la croissance des salaires.

Dans ce qui est considéré par beaucoup comme une réunion de remplacement, Christine Lagarde, présidente de la BCE, tentera de trouver un équilibre, arguant que les pressions sur les prix diminuent comme prévu mais que des risques subsistent, de sorte que davantage de données sont nécessaires avant que les décideurs politiques ne puissent à nouveau appuyer sur la gâchette.

Étant donné que Mme Lagarde a déjà transmis ce message dans les semaines précédant la réunion, l'attention s'est déjà déplacée vers le mois de septembre, ce qui laisse penser que la réunion de jeudi pourrait être la plus simple depuis la période précédant la pandémie.

"Mme Lagarde laissera plus de portes ouvertes en continuant à souligner la nature dépendante des données de la BCE, ce qui fait qu'il est trop tôt pour donner des signaux plus fermes sur les futures réunions", a déclaré Jan von Gerich, économiste chez Nordea.

Les marchés tablent sur près de deux baisses de taux pour le reste de l'année et un peu plus de cinq d'ici la fin de l'année prochaine, un point de vue qu'aucun responsable politique n'a ouvertement contesté ces dernières semaines.

"Selon notre scénario central, la prochaine baisse de taux de la BCE aura lieu en septembre et sera suivie d'une longue et progressive séquence de baisses de taux de 25 points de base par trimestre en décembre, mars, juin, etc.

CROISSANCE FAIBLE, PRIX STABLES

La principale préoccupation de la BCE est que les prix intérieurs, en particulier ceux des services, évoluent de manière latérale et que la croissance relativement rapide des salaires menace de maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif de la BCE.

"L'éléphant le plus important dans la pièce est la rigidité des prix des services", a déclaré Tomas Dvorak d'Oxford Economics.

"Nous restons un peu plus optimistes quant aux perspectives ... (car) la rigidité de l'inflation des services n'est pas due à une forte demande, mais plutôt à des facteurs retardés tels que les salaires", a ajouté M. Dvorak.

Les accords salariaux pluriannuels déjà conclus laissent présager un relâchement des pressions salariales plus tard dans l'année, ce qui laisse penser que des chiffres plus favorables devraient finir par être publiés.

L'économie reste également relativement faible, une série d'enquêtes indiquant une croissance anémique, ce qui atténue les craintes que l'activité estivale effervescente, en particulier dans le secteur du tourisme, n'alimente davantage les pressions sur les prix.

Mais tout cela n'est encore qu'un espoir et, depuis la baisse des taux du 6 juin, peu d'indicateurs concrets sont venus confirmer que les prévisions se concrétisaient.

Certains estiment également que la BCE minimise les risques liés à son scénario central, qui prévoit un retour de l'inflation à son objectif de 2 % d'ici à la fin de 2025, même si les taux continuent à baisser.

Une autre incertitude concerne la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt.

Bien que la politique de la BCE soit techniquement indépendante, il est difficile d'être trop en décalage avec la plus grande banque centrale du monde. Des taux américains plus élevés encourageraient les investisseurs à transférer leurs liquidités aux États-Unis, ce qui affaiblirait l'euro et stimulerait l'inflation importée.

Les marchés considèrent désormais que la Fed réduira ses taux en septembre et qu'une deuxième décision sera prise avant la fin de l'année, un calendrier qui soutiendrait également deux nouvelles réductions de la BCE.

La BCE annoncera sa décision de politique monétaire à 1215 GMT, suivie par la conférence de presse de Lagarde à 1245 GMT. (Edité par Catherine Evans et Kim Coghill)