Les entreprises indiennes pourraient devoir dépenser davantage pour lever des fonds à court terme par le biais de papiers commerciaux, car les liquidités se resserrent davantage et les emprunts gouvernementaux d'une durée similaire augmentent, selon les analystes.

Les taux à court terme, qui sont en hausse depuis que la Reserve Bank of India a commencé à augmenter les taux l'année dernière, ont déjà atteint leur plus haut niveau en plus de quatre ans, car le déficit de liquidités dans le système bancaire semble se creuser et le gouvernement a intensifié ses emprunts via les bons du Trésor à la fin de l'année financière.

En début de semaine, l'institution financière publique NABARD a levé des fonds à trois mois à 7,65 %, soit plus de 40 points de base de plus que ce qu'elle avait payé pour un papier similaire il y a un mois.

Les créanciers fantômes Bajaj Finance, Aditya Birla Finance et Tata Capital Financial, qui sont des émetteurs réguliers, ont payé 7,84 %-7,90 % pour un papier à trois mois, soit une hausse de 20-30 points de base au cours des deux dernières semaines. Ces taux sont au niveau le plus élevé depuis octobre-novembre 2018.

"Nous observions déjà une hausse des taux des papiers commerciaux, et les entreprises devront débourser encore plus avec le resserrement des conditions de liquidité probable en mars", a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

L'indice CP de référence Refinitiv pour les sociétés financières non bancaires, qui sont les plus grands emprunteurs sur le marché des CP, a montré que les taux ont grimpé à leurs niveaux les plus élevés depuis mars 2020, lorsque la pandémie a frappé. Hormis la période de pandémie, les taux sont au plus haut depuis novembre 2018.

(Graphique : Les taux des billets de trésorerie ont grimpé à des sommets proches de 4 ans Les taux des billets de trésorerie ont grimpé à des sommets proches de 4 ans, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-MARKETS/egpbyolbxvq/chart.png).

Le récent bond des taux des PC est observé dans toutes les catégories, et même les entreprises les mieux notées paient davantage, selon les participants au marché.

"Puisque la hausse actuelle des rendements est davantage due à des facteurs plus larges et non à un secteur ou à une entreprise spécifique, nous assistons à un saut uniforme", a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé directeur de la société de conseil en dette Rockfort Fincap.

"Les taux des CP à trois mois des sociétés bien notées pourraient rester au-dessus de 7,75 %, tandis que les taux à un an pourraient s'attarder autour de 8,25 %, à moins que la RBI n'induise plus de liquidités dans le système", a déclaré Srinivasan.

New Delhi devrait emprunter 500 milliards de roupies (6,06 milliards de dollars) supplémentaires par le biais d'une vente de bons du Trésor en mars. La liquidité du système bancaire est restée déficitaire pendant la majeure partie du mois de février et pourrait s'effondrer avec les paiements anticipés d'impôts et de TPS.

"Nous avons vu les rendements à court terme s'envoler en raison du resserrement des liquidités et des récentes impressions d'inflation plus élevées qui ont conduit à un désaccord du marché sur les attentes de taux terminaux", a déclaré Sanjay Pawar, gestionnaire de fonds à revenu fixe chez LIC Mutual Fund.

(1 $ = 82,4920 roupies indiennes)