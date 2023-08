Les taux hypothécaires américains atteignent leur plus haut niveau depuis novembre et s'approchent de leur plus haut niveau en 22 ans

Aujourd'hui à 17:21 Partager

Le taux moyen des prêts hypothécaires américains à 30 ans a atteint mercredi son plus haut niveau depuis neuf mois et le deuxième taux le plus élevé depuis 2001, les taux d'intérêt réagissant fortement à la dégradation de la dette du gouvernement américain.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à 30 ans a atteint 7,09 % pour la semaine se terminant le 4 août, soit une augmentation de 16 points de base par rapport au taux de 6,93 % de la semaine précédente, selon un rapport hebdomadaire publié par la Mortgage Bankers Association (association des banques hypothécaires). Les taux n'ont pas été aussi élevés depuis novembre 2022, qui était alors le niveau le plus élevé depuis 2001. Les emprunteurs potentiels se sont rapidement adaptés à la hausse des coûts d'emprunt : l'indice des demandes de prêts hypothécaires - une mesure du volume total des demandes de prêts hypothécaires - a chuté de 3,1 % pour atteindre 194,5, son niveau le plus bas depuis six mois. Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint de la Mortgage Bankers Association, a attiré l'attention sur la récente dégradation de la dette du gouvernement américain par l'agence Fitch, qui a affecté tous les types de prêts recensés dans l'enquête hebdomadaire. Des données récentes ont suggéré que le refroidissement des prix de l'immobilier provoqué par la campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pourrait ralentir. Alors que la demande a diminué au cours de l'année écoulée, un stock de logements très limité a maintenu une pression à la hausse sur les prix. Mais les données récentes montrant des taux hypothécaires plus élevés et une demande réduite pourraient être une bonne nouvelle pour les coûts globaux du logement et les efforts de la banque centrale américaine pour réduire l'inflation.