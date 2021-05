Les taux hypothécaires devraient rester stables en mai

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires devraient rester inchangés en Suisse au cours du mois de mai malgré la hausse sur le marché des capitaux. La conjoncture mondiale s'est améliorée mais le développement de la situation dépend encore fortement de l'évolution des campagnes de vaccination contre le Covid-19. Cependant une forte hausse des taux hypothécaires n'est pas prévue à court terme, indique la plateforme de courtage d'hypothèques Moneypark.

Les taux d'intérêt du marché des capitaux sont restés assez stables, mais ont connu une hausse marquée à la fin du mois d'avril, particulièrement en ce qui concerne l'échéance à dix ans, indique mercredi un communiqué.

Mais "les meilleurs taux (hypothécaires) restent attractifs et ne sont pas affectés par la hausse des taux du marché des capitaux", fait remarquer Moneypark.

Tant les fournisseurs d'emprunts hypothécaires les plus avantageux que les établissements les moins avantageux sont devenus meilleur marché. Toutefois, la fourchette reste large et le taux de référence moyen de plus de 150 banques, compagnies d'assurance et caisses de pension est stable. Il a augmenté d'un point de base depuis le mois dernier à 1,26% pour le taux fixe 10 ans.

"Nous ne considérons pas la hausse des taux d'intérêt sur le marché des capitaux comme durable, mais plutôt comme une légère fluctuation à la hausse et à la baisse, comme nous l'avons déjà constaté en mars", poursuivent les experts de la plateforme de courtage.

Les experts de Moneypark estiment aussi qu'en raison de l'environnement de taux d'intérêt encore très bas, de nouveaux fournisseurs pourraient entrer sur le marché, stimulant ainsi la concurrence.

lk/fr