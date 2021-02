Les taux hypothécaires esquissent une timide remontée (Moneyland)

Zurich (awp) - L'évolution des taux hypothécaires a connu un soubresaut à fin janvier, ceux-ci ayant amorcé une remontée. Après avoir chuté au printemps 2020 avec l'arrivée du coronavirus et malgré la récente reprise, leur niveau reste faible, prévient toutefois le courtier en crédits Moneyland.

En moyenne, les taux s'élevaient mardi à 0,96% pour les hypothèques à cinq ans et à 1,15% pour celles à dix ans. La courbe des taux reste "relativement plate", précise un communiqué diffusé mercredi. Lors de l'éclatement de la crise, ces valeurs étaient respectivement à 0,94% et 1,02%, atteignant quasiment le plancher historique d'août 2019.

La différence de taux moyenne entre les hypothèques à deux et dix ans s'élève désormais à 0,23 points de pourcentage, contre 0,18 points en début d'année, affirme Moneyland, qui souligne que ce sont les échéances les plus longues qui présentent à nouveau le renchérissement le plus marqué.

Dépourvu de boule de cristal, le courtier en ligne se garde d'anticiper le développement des taux hypothécaires cette année, évoquant l'incertitude liée à la crise pandémique. Une envolée semble toutefois à écarter. "Il est plus probable que les taux demeurent à un faible niveau avec des fluctuations", affirme Felix Oescher, analyste chez Moneyland, cité dans le communiqué.

fr/lk