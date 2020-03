Les taux hypothécaires ont augmenté malgré le coronavirus

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires sont repartis à la hausse en Suisse depuis le début du mois, malgré l'aggravation de la crise liée au coronavirus. Jusque-là, ils avaient atteint des niveaux historiquement bas.

Le 5 mars, les taux hypothécaires moyens sur cinq ans atteignaient 0,93% et sur dix ans 1,02%, comme l'indiquait mercredi une étude de Moneyland. Cela était proche du plus bas historique atteint le 19 août, avec des taux sur cinq ans à 0,92% et sur dix ans à 1,01%.

Depuis, la tendance est à la hausse. Les taux à cinq ans s'établissaient, jusqu'au 24 mars, à 1% et ceux à dix ans à 1,2%. La raison en est la hausse des taux sur le marché des capitaux, a fait remarquer Daniel Kalt, chef économiste d'UBS.

En parallèle de la panique en Bourse, le marché des obligations a connu des prises de bénéfices, entraînant une hausse des rendements, même si la situation s'est calmée ces derniers jours. Cela a eu un impact sur les taux hypothécaires, car les banques se refinancent sur le marché des capitaux.

