Les taux hypothécaires ont diminué en mars

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires moyens ont baissé au cours du mois de mars, après la progression de février. Ces taux devraient se stabiliser au niveau actuel tandis que les taux d'intérêt ne devraient pas non plus progresser durablement, même une fois la pandémie terminée, indique mercredi la plateforme de courtage d'hypothèques Moneypark.

Les taux hypothécaires moyens de 150 banques, compagnies d'assurance et caisses de pension, ont à nouveau baissé après la forte hausse de février, et ce pour toutes les échéances. Les taux à 5 et 10 ans ont baissé de cinq points de base, tandis que l'échéance à 2 ans a diminué de deux points, précise le communiqué.

"Cela signifie que la hausse temporaire des taux d'intérêt en février 2021 a déjà été compensée, du moins pour les échéances à moyen terme", explique Moneypark. Le mois dernier, l'augmentation rapide des taux d'intérêt du marché des capitaux avait provoqué une certaine nervosité. Toutefois, le feu vert des banques centrales, qui ont annoncé qu'aucune hausse des taux d'intérêt directeurs n'était prévue, a calmé les tensions.

Les taux d'intérêt du marché des capitaux ont aussi été très agités au cours du mois de mars, avec de fortes variations à la hausse et à la baisse, mais ils se sont stabilisés.

La maison de courtage relève également que la fourchette entre le taux indicatif et le meilleur taux reste large. Les fournisseurs de prêts hypothécaires continuent de lutter pour gagner des clients et acceptent une marge plus faible que le mois précédent sur l'hypothèque à taux fixe à 10 ans.

"Il nous semble donc peu probable que nous soyons au début d'une nouvelle ère avec des prix et des taux d'intérêt durablement plus élevés", estime l'entreprise. Une fois la pandémie terminée, Moneypark anticipe cependant un redressement soudain, qui devrait se calmer rapidement.

lk/jh