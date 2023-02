Les taux obligataires grimpent, craintes d'une BCE plus ferme

Paris (awp/afp) - Les taux d'intérêt des dettes des Etats européens grimpaient mardi après la publication d'une inflation plus élevée que prévu en Espagne et en France, ce qui renforce les craintes de voir la Banque centrale européenne accentuer son resserrement monétaire.

En France et en Espagne, l'inflation a accéléré en février à respectivement +6,2% et +6,1% sur un an.

Des premières estimations qui sont supérieures aux prévisions des analystes et de mauvais augure avant la publication des chiffres de l'Allemagne mercredi et de la zone euro jeudi.

"L'inflation française n'a toujours pas atteint son pic", estime Charlotte de Montpellier, économiste d'ING France, qui anticipe que "l'inflation moyenne de 2023 sera probablement plus élevée que celle de 2022", de quoi donner "des arguments supplémentaires à la Banque centrale européenne pour continuer à relever ses taux au-delà du premier trimestre".

En réaction, les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes ont bondi, celui de l'obligation française à échéance 10 ans a atteint 3,14% vers 08H00 GMT, un plus haut depuis avril 2012.

L'équivalent allemand, la référence du marché, avait dépassé ses précédents plafonds et atteint un plus haut depuis juillet 2011 la veille. Vers 12H00 GMT, il était à 2,65%. Quant au taux allemand à deux ans, il évolue au-dessus du seuil des 3% depuis trois jours, une première depuis octobre 2008.

Le marché obligataire revoit ses anticipations de taux concernant les banques centrales américaine (Fed) et européenne (BCE) depuis quelques jours, explique à l'AFP Christophe Barraud, chef économiste de Market Securities. Pour les investisseurs "l'inflation va décélérer, mais plus lentement que prévu à court terme et elle pourrait rester plus durablement au-dessus du seuil des 2%", estime-t-il.

C'est notamment le niveau et la dynamique de l'inflation sous-jacente, corrigée des prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, qui inquiètent.

"Elle reste élevée aux Etats-Unis et la grande question est de savoir si elle va commencer à décélérer en zone euro", ajoute M. Barraud, qui prévient que ce ne sera pas le cas en février.

"La résilience de l'économie de la zone euro facilite la tâche pour les entreprises qui augmentent leurs prix, ce qui contribue à la persistance de l'inflation sous-jacente", selon Wouter Thierie, économiste d'ING.

Tout cela "fait craindre que la BCE va relever ses taux plus qu'attendu et surtout qu'elle va les maintenir élevés plus longtemps", analyste Christophe Barraud.

afp/lk