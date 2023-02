Les taux se resserrent ?

Le retour de weekend prolongé a été un peu brutal hier aux Etats-Unis, où les indices ont assez lourdement décroché. Le trio de référence a fait -2% pour le S&P500, -2,06% pour le Dow Jones et -2,4% pour le Nasdaq 100. Seuls les compartiments les plus défensifs de la cote ont tenu le choc. En finance, les entreprises perçues comme les plus défensives sont celles qui continueront à vendre des produits de base quand les consommateurs auront coupé le superflu. Concrètement hier, les vendeurs de nourriture, d'essence et de bière. Je vous laisse méditer sur la présence de la bière dans cette liste, même si Homer Simpson l'a brillamment théorisée. Il faut y ajouter les industriels de l'armement, après la poursuite de la dégradation des relations entre l'Ouest et la Russie, que Vladimir Poutine a fait sortir du traité de contrôle des armes nucléaires New START.

Cette perte de libido des investisseurs pour les actifs à risque prolonge la phase de doute qui s'était amplifiée la semaine dernière. Le puissant rebond qui a fait suite à l'annus horribilis 2022 reposait sur deux piliers : la reprise de l'économie chinoise et la proximité de la fin du cycle de hausse de taux de la Fed. La force de traction du premier point laisse à désirer, en l'absence, pour le moment de signaux tangibles d'accélération. Ça devrait arriver, mais pour l'instant on reste dans le domaine de l'hypothétique probable. Quant aux espoirs de l'arrivée à terme de la politique monétaire restrictive, ils reposaient sur la victoire supposée de la Fed sur l'inflation. Victoire personnalisée par la baisse de la hausse des prix et plusieurs indicateurs macroéconomiques montrant que la surchauffe économique était en phase de refroidissement. Le problème, c'est que ces indicateurs ont eu tendance à se stabiliser, voire à réaccélérer pour certains sur la période récente. Trop tôt et trop fort, sans doute, aux yeux de la banque centrale. Par conséquent, le gros pari des investisseurs sur le retour à une politique monétaire moins stricte (synonyme de "Yolo, retour du marché haussier") a du plomb dans l'aile. Hier, les indicateurs d'activité PMI américains ont assez nettement dépassé les attentes, un signal de prudence de plus pour les marchés, au motif qu'une bonne nouvelle pour l'économie n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la finance, qui préfère des taux bas à tout autre scénario.

Ça c'est pour la partie romancée. La traduction chiffrée, on la retrouve sur le marché obligataire où le rendement de la dette à 10 ans américaine a bondi à 3,94% hier, alors qu'elle était 50 points plus bas il n'y a pas si longtemps. Traduction ? Le marché s'attend à ce que le taux des Fed Funds monte à plus de 5,3% cet été, alors que le pronostic était encore de 4,9% au début du mois de février. Traduction bis ? Les financiers pensent que la Fed va relever ses taux au-delà de ce qu'ils redoutaient et le débat est toujours ouvert sur la durée du maintien de ces taux à niveau élevé. Traduction ter ? C'est pas bon pour les actions. Ni pour les obligations, dont certaines ont perdu la quasi-totalité de leur avance 2023 (le prix des obligations évolue à l'inverse de leur rendement).

Doutes sur les taux, aux Etats-Unis mais aussi en Europe d'ailleurs. Regain de tension avec la Russie. Et flottement en Chine sur la reprise. Trois facteurs qui pèsent donc sur les marchés cette semaine, même si les places européennes ont paru, une fois de plus cette année, curieusement peu concernées. Le Stoxx Europe 600 n'a cédé que 0,2% à la clôture. Et si tous les grands indices, sauf le SMI suisse, étaient en baisse, les contractions étaient relativement modestes.

Aujourd'hui, poursuite des publications de résultats avec quelques belles affiches comme Rio Tinto, Danone, Stellantis et Iberdrola en Europe. Nvidia, Pioneer Natural Resources et eBay suivront aux Etats-Unis. L'agenda macro sera occupé principalement par l'indice Ifo du moral des affaires en Allemagne (10h00) et par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed (21h00). Dans le reste de l'actualité, le rendement de la dette publique japonaise s'est installé pour la seconde journée au-dessus du plafond théorique fixé par la Banque du Japon. Washington menace de sanctionner les entreprises chinoises qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le pétrole se contracte sur un marché qui doute de la dynamique économique mondiale à venir. Pour finir, les couloirs des ministères risquent de sonner un peu creux puisque le cabinet de conseil McKinsey devrait supprimer 2000 postes dans le monde, selon Bloomberg.

Ça ne rigole pas beaucoup en Asie Pacifique ce matin en fin de parcours. Le Japon a perdu 1,3% et l'Australie 0,3%. La Chine continentale cède 0,8% et Hong Kong 0,2% alors que la séance n'est pas encore terminée à l'heure où je rédige. La Corée en est à -1,5% et l'Inde à -1%. Les places européennes sont attendues en baisse mais relativement modérée, sans doute aidées par la remontée des "futures" américains. Une remontée fragile au regard de tout ce qui vient d'être dit. Le CAC40 perdait 0,4% à 7281 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

En Allemagne, la lecture affinée de l'inflation de janvier sera publiée à 8h00, avant à 10h00 l'indice de confiance des affaires Ifo de février. Aux Etats-Unis, le Fed dévoilera les minutes de sa dernière réunion à 21h00. Tout l'agenda ici. Le PIB de Hong Kong s'est contracté de 3,5% en 2002, tandis que la cité vise cette année une croissance comprise entre 3,5 et 5,5%.

L'euro varie peu autour de 1,0657 USD. L'once d'or est au diapason à 1835 USD. Le pétrole s'effrite, avec un Brent de Mer du Nord à 82,52 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,14 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte fortement 3,94%. Le bitcoin recule autour de 26 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 2,25 EUR.

Allianz : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 250 à 245 EUR.

BNP Paribas : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 70 EUR.

Davide Campari : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Idorsia : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 16,20 à 13 CHF.

Logitech : UBS passe d'acheter à neutre en visant 57 CHF.

Nestlé : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 CHF.

Novo Nordisk : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 625 à 730 DKK.

Publicis : Credit Suisse passe de neutre à surperformance en visant 87 EUR.

Saipem : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1,40 à 1,80 EUR.

Solvay : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 128 EUR.

Sulzer : Kepler reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 98 à 102 CHF.

Tecan : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 493 à 483 CHF.

Temenos : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 66 CHF.

Tenaris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 44 EUR.

Wacker Chemie : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 185 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Compagnie Plastic Omnium : les résultats 2022 sont meilleurs que prévu. Le groupe veut continuer à surperformer le marché automobile mondial cette année, et fixe des objectifs 2025.

Danone : vise 3 à 5% de croissance et une marge en hausse cette année.

Korian : vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de 8% en 2023.

Stellantis : dépasse les prévisions au second semestre et annonce un rachat d'actions de 1,5 Md€.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

BE Semiconductor : le groupe s'attend à une évolution comprise entre 0 et -10% de son activité au T1 fiscal.

Fresenius : les résultats 2023 sont attendus en baisse.

Iberdrola : prévoit une hausse de 8 à 10% de son bénéfice net en 2023, avant l'impôt espagnol sur les bénéfices exceptionnels.

Lloyds : le bénéfice pour l'année 2022 a reculé.

Rio Tinto : le bénéfice 2022 a reculé de 38% et est inférieur aux attentes. Le dividende est réduit à 4,92 USD par action.

Siegfried : boucle 2022 sur des résultats en hausse mais inférieurs aux prévisions AWP.

UCB : les résultats sont en baisse en 2022. Le chiffre d'affaires devrait encore reculer cette année, pour une marge d'Ebitda attendue entre 22,5 et 23,5%.

Annonces importantes (et moins importantes)