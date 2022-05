Les taux thaïlandais devraient augmenter, mais la reprise incertaine obscurcit le calendrier - banque centrale

Ce commentaire était l'une des premières remarques publiques d'un responsable de la Banque de Thaïlande sur le resserrement de la politique monétaire depuis que le comité de politique monétaire (MPC) de la BOT a laissé son taux directeur à un niveau historiquement bas de 0,50 % en mai 2020, après trois réductions cette année-là pour atténuer l'impact de la pandémie.

"Le taux est tombé à 0,50% et la prochaine tendance devra être à la hausse... mais cela dépend du moment où le MPC le jugera approprié", a déclaré Porametee Vimolsiri lors d'un séminaire d'affaires.

La prochaine révision de la politique du MPC aura lieu le 8 juin. Certains économistes s'attendent à une hausse des taux au quatrième trimestre afin de refroidir l'inflation, qui oscille autour de son plus haut niveau depuis 13 ans.

Le gouverneur de la BOT, Sethaput Suthiwartnarueput, a récemment déclaré que la banque veillerait à ce que la reprise ne soit pas perturbée.

M. Porametee a déclaré que la reprise était confrontée à l'incertitude avec une guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine et le resserrement des politiques aux États-Unis et dans d'autres pays pour lutter contre la hausse de l'inflation.

"C'est ce qu'on appelle une reprise sur fond d'incertitude", avec une croissance plus faible que prévu et une inflation plus élevée que prévu, a-t-il déclaré.

La position fiscale et financière du pays reste solide, mais la marge de manœuvre pour soutenir l'économie est plus limitée en raison de la hausse de la dette publique, a déclaré M. Porameetee.

La BOT a prévu une croissance économique de 3,2 % et une inflation globale de 4,9 % cette année, ce qui est supérieur à sa fourchette cible de 1 % à 3 %, et donnera des estimations actualisées après la réunion sur les taux.

La semaine dernière, l'agence de planification de l'État a réduit sa croissance du PIB pour 2022 de 3,5 % à 4,5 % à 2,5 % et a fortement augmenté son estimation de l'inflation à 4,2 %-5,2 %.