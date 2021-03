Les taxis volants de Lilium à Wall Street grâce au SPAC Qell

Lilium, basée à Munich, est dans la course avec d'autres start-ups du secteur de l'aviation pour déployer des avions alimentés par batterie capables de décoller et d'atterrir verticalement, offrant ainsi aux voyageurs un nouveau moyen d'éviter le trafic urbain et de voyager d'une ville à l'autre.

Elle rejoint son rival américain Joby en fusionnant avec une SPAC pour lever des capitaux frais à des valorisations de plusieurs milliards de dollars, en plus des tours de table déjà réalisés auprès des fonds de capital-risque et d'autres investisseurs, notamment Tencent. Lilium a indiqué que Qell, dirigée par Barry Engle, l'ancien président de General Motors North America, soutiendrait son objectif de lancer des opérations commerciales en 2024.

L'information concernant Lilium aurait dû paraître plus tard dans la journée, mais elle a été diffusée par erreur.