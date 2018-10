Bourse de Paris : Les technos s'affolent des tensions entre Chine et Etats-Unis

Les temps forts économiques du jour

Une unité spécialisée de l'armée chinoise serait derrière cette action qui portait sur du matériel de Supermicro. "Cette attaque est nettement plus grave que les incidents logiciels que le monde est habitué à voir croître", écrit l'agence financière américaine. Apple et Amazon ont rapidement démenti avoir subi ce type d'attaque, ce qui n'a pas empêché le secteur technologique de piquer du nez.. Le vice-président, Mike Pence, a accusé la Chine de mener des campagnes souterraines contre les Républicains avant les élections de mi-mandat en novembre. Aux Etats-Unis, les commentateurs ne sont pas forcément dupes et estiment qu'il pourrait s'agir de contrefeux destinés à étouffer d'autres affaires pendantes moins favorables au Pouvoir. Mais qu'elles soient avérées ou fantasmées, ces accusations tendent encore un peu plus les relations entre les deux puissances, ce qui ne devrait pas améliorer le sentiment des investisseurs sur l'issue des négociations commerciales entre les deux pays.L'affaire d'espionnage technologique éclipse ce matin d'autres informations : les solides trimestriels de Samsung ou la publication par l'Italie de sa trajectoire de croissance en relation avec son programme budgétaire. Hier, les rumeurs sur un durcissement du contrôle aux frontières chinoises sur les marchandises achetées à l'étranger par les touristes chinois ont été démenties par Pékin, mais l'onde de choc a fait couler le secteur du luxe en Europe et aux Etats-Unis., du moins celles qui sont cotées à Hong Kong puisque la Bourse de Shanghai était fermée toute la semaine. Les investisseurs craignent que les révélations de Bloomberg ne provoquent une défiance accrue envers la fourniture de composants chinois, voire le boycott de certaines marchandises technologiques produites en Chine.Au regard des fortes baisses enregistrées sur certains secteurs, l'évolution des indices asiatiques est finalement mesurée ce matin autour de 7 heures : Tokyo et Hong Kong ne perdent que 0,4%. Mais Sydney est la seule place dans le vert.Parmi les principaux indicateurs du jour, citons les commandes d'usines allemandes (8h00 : consensus +0,7%) puis, aux Etats-Unis, les données sur l'emploi de septembre (14h30 : consensus +185 000 / 3,8% de taux de chômage), la balance commerciale (14h30 : consensus -53,4 milliards de dollars) et les chiffres du crédit à la consommation (21h00 : consensus 14,9 milliards de dollars).Après la légère remontée à 1,1507 USD pour l'euro hier, la monnaie unique recule légèrement ce matin. L'or est stable à 1 198 USD l'once, alors que le pétrole reste ferme bien qu'en baisse par rapport aux pics de la veille, avec un Brent à 84,857 USD et un WTI à 74,72 USD.