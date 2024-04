Un juge fédéral a décidé mardi d'autoriser l'avocat spécial chargé de poursuivre l'ancien président Donald Trump pour avoir prétendument manipulé des documents classifiés à protéger pour l'instant l'identité d'éventuels témoins dans l'affaire.

Le juge de district Aileen Cannon a accepté de reconsidérer une décision antérieure qui, selon les procureurs, aurait révélé les noms de certains témoins ayant parlé aux enquêteurs et les aurait soumis à l'intimidation et au harcèlement de la part de M. Trump et de ses partisans.

Les avocats de M. Trump, l'opposant républicain au président démocrate Joe Biden lors de l'élection du 5 novembre, ont joint des informations sur les témoins à un dossier juridique déposé en janvier afin d'obtenir des informations qui, selon eux, contribueraient à la défense de M. Trump.

M. Cannon, qui a été nommé à la magistrature par M. Trump, a d'abord accepté de rendre ces informations publiques, en invoquant la nécessité d'assurer l'accès du public aux dossiers judiciaires.

L'avocat spécial Jack Smith, le procureur à l'origine de l'affaire, a demandé à Mme Cannon de réévaluer sa décision, arguant qu'elle était juridiquement erronée et qu'elle exposerait les témoins à un harcèlement inutile et à d'éventuelles menaces.

Dans sa décision actualisée de mardi, Mme Cannon a accepté d'expurger les dossiers publics des informations qui permettraient d'identifier les témoins. Pour l'instant, les témoins seront mentionnés dans les documents du tribunal en utilisant des pseudonymes, a déclaré le juge.

M. Trump a attaqué à plusieurs reprises les juges, les procureurs et certains témoins connus dans les quatre affaires pénales dont il fait l'objet. Dans deux de ces affaires - une affaire fédérale accusant M. Trump d'avoir tenté de fausser les résultats de l'élection de 2020 et une affaire de l'État de New York l'accusant d'avoir dissimulé des paiements occultes à une star du porno - les juges ont imposé des ordonnances de silence limitant les déclarations extrajudiciaires de M. Trump.

Dans l'affaire des documents classifiés, M. Trump a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait conservé illégalement des documents hautement sensibles après avoir quitté ses fonctions en 2021 et fait obstacle aux efforts du gouvernement pour récupérer ces documents.

M. Trump a accusé les procureurs de l'avoir pris pour cible afin de nuire à sa campagne.

La date du procès reste incertaine.