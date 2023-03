Des tempêtes produisant des tornades et de fortes pluies ont traversé certaines parties du sud des États-Unis vendredi, tuant au moins sept personnes et laissant plus d'un million de clients sans électricité, selon les autorités.

Le National Weather Service a déclaré que la puissante tempête se déplaçait vers le nord-est et provoquerait de fortes chutes de neige et de grésil du sud-est du Michigan à l'est de l'État de New York. Certaines parties du centre de New York et du sud de la Nouvelle-Angleterre pourraient voir plus de 30 cm de neige d'ici samedi après-midi.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu'au moins deux tornades déclenchées par le système de tempête ont traversé la partie occidentale de son État vendredi. Le gouverneur a déclaré sur les médias sociaux qu'au moins deux personnes ont été tuées dans ces intempéries, sans toutefois donner plus de détails.

Outre les tornades, M. Beshear a déclaré que les orages dans le Kentucky généraient des vents de 80 miles par heure (128,75 kph), qui sont "assez forts pour faire sortir les semi-remorques de la route".

La gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, a déclaré sur les médias sociaux que trois personnes avaient été tuées dans la tempête dans son État, sans toutefois fournir de détails.

En Arkansas, un homme est mort lorsqu'il a été emporté par les eaux d'une rivière en crue après avoir conduit dans une rue inondée, selon le département du shérif du comté de Scott.

Dans le Mississippi, le gouverneur Tate Reeves a déclaré vendredi sur les médias sociaux que les tempêtes de la nuit produisant des vents violents avaient entraîné la mort d'une personne, sans toutefois donner plus de détails.

Plus de 1,4 million de foyers et d'entreprises étaient privés d'électricité dans les États touchés par la tempête, selon les données de PowerOutage.us.

Les tempêtes violentes sont fréquentes dans le sud des États-Unis pendant les mois d'hiver, car l'air chaud et humide remonte du golfe du Mexique et entre en collision avec l'air plus froid qui descend du nord, selon les météorologues.