Les tempêtes du Pacifique détrempent la Californie, inondant les routes, dans le premier d'une série de deux tempêtes

La première d'une série de tempêtes atmosphériques a déversé des pluies torrentielles sur le sud de la Californie jeudi, provoquant des inondations éparses et des fermetures de routes aux heures de pointe, en prévision d'une tempête plus importante et plus humide qui devrait s'abattre sur le littoral au cours du week-end.

La ville de Long Beach, au sud de Los Angeles, a été l'une des zones les plus touchées, l'eau de pluie ayant inondé un tronçon d'autoroute et les rues adjacentes sous un pont ferroviaire, laissant plusieurs véhicules submergés jusqu'au toit. Au moins un automobiliste, Franklin Capitulo, 54 ans, employé d'un hôtel qui rentrait chez lui en voiture, a dû être secouru après que sa voiture a calé au milieu d'une chaussée inondée, le laissant piégé dans son véhicule alors que l'eau montait régulièrement autour de lui. "J'ai couru dans l'eau, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà si profonde", a déclaré M. Capitulo, racontant qu'il a commencé à paniquer et à appeler son frère à l'aide, et qu'il a finalement été tiré par une fenêtre par les pompiers qui sont arrivés sur les lieux. Les inondations, les coulées de boue et les éboulements ont entraîné la fermeture de nombreuses autres routes dans la région, notamment un tunnel très fréquenté qui relie la Pacific Coast Highway à une autoroute à Santa Monica, ainsi qu'une importante bretelle d'autoroute dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. La California Highway Patrol a signalé au moins 50 sorties de route et accidents dans le centre de Los Angeles jeudi matin, et les pompiers ont sauvé un homme coincé dans un canal de contrôle des crues du comté d'Orange, selon le service d'information de la ville de Los Angeles. Heureusement, le centre de la tempête a traversé la région assez rapidement, minimisant ainsi la menace de crues soudaines, selon le National Weather Service (NWS). La tempête a d'abord touché l'Oregon et le nord de la Californie mercredi, puis s'est propagée vers le sud, frappant la baie de San Francisco de pluies intenses et de vents violents en rafales. De fortes chutes de neige sont tombées sur les hauteurs de la chaîne californienne de la Sierra Nevada. Une deuxième tempête, potentiellement plus puissante, devrait s'abattre sur la Californie samedi et dimanche, apportant des vents violents dans le nord de l'État et des pluies diluviennes dans le sud, tout en déversant encore plus de neige dans les montagnes. Les deux tempêtes se sont formées à partir de vastes courants aériens d'humidité dense appelés rivières atmosphériques. Elles correspondent également à la définition d'un système de tempête connu sous le nom de "Pineapple Express", qui s'appuie sur des eaux subtropicales particulièrement chaudes autour des îles hawaïennes. L'hiver dernier, une douzaine de tempêtes atmosphériques se sont succédé rapidement en Californie, provoquant des évacuations massives, des coupures d'électricité, des ruptures de digues et des fermetures de routes dans un État longtemps préoccupé par la sécheresse et les incendies de forêt. Au moins 20 personnes ont péri dans ces tempêtes, qui ont néanmoins contribué à briser l'emprise d'une sécheresse qui durait depuis des années en Californie. Les dernières tempêtes devraient également contribuer à améliorer l'approvisionnement en eau de l'État en renforçant les accumulations de neige dans les montagnes, qui se situent actuellement bien en dessous des niveaux moyens pour cette période de l'année. La neige dans les Sierras représente traditionnellement près d'un tiers des réserves d'eau douce de la Californie. Mais la nature plus chaude de ces tempêtes par rapport à l'année dernière, conséquence apparente du schéma météorologique El Nino, signifie que la Californie recevra probablement moins de précipitations sous forme de neige cet hiver. Alors que la côte ouest des États-Unis connaît en moyenne 10 ou 11 tempêtes fluviales atmosphériques par an depuis 1980, ces tempêtes devraient devenir plus fréquentes et plus extrêmes au cours du siècle prochain si le réchauffement planétaire dû au changement climatique induit par l'homme se poursuit au rythme actuel, d'après les scientifiques. Le changement climatique est également susceptible de contribuer à l'effet de réchauffement des tempêtes du Pacifique, en réduisant les chutes de neige en montagne, même au cours d'hivers par ailleurs humides, selon les scientifiques.