Les tendances de longue date vont se poursuivre sur les marchés actions, estime Aviva Investors

Avec un vaccin à l'horizon, la pandémie et les restrictions économiques qui y sont liées semblent appelées à s'atténuer, mais de nombreuses tendances de longue date vont se poursuivre, prévient Giles Parkinson, gérant actions internationales chez Aviva Investors. Les investisseurs en actions connaissent déjà depuis longtemps les thématiques suivantes : des taux d'intérêt bas, des valeurs vedettes de plus en plus surévaluées et les conséquences de la transition énergétique. Celles-ci devraient persister et, dans certains cas, s'accélérer en 2021.