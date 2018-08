Les tensions commerciales font à nouveau plier les indices européens jeudi

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en repli jeudi, pénalisés par une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par plusieurs publications de résultats décevantes. La séance a également été marquée par la décision de la Banque d'Angleterre de relever son principal taux directeur de 25 points de base, à 0,75%, comme prévu par le marché. Le vote de cette décision à l'unanimité des membres de son comité de politique monétaire était toutefois une surprise.

L'Euro Stoxx 600 a terminé jeudi en repli de 0,8%, à 386,64 points, perdant du terrain pour la deuxième séance consécutive. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,2%, à 5.498,37 points. A Francfort, le DAX 30 a fléchi de 1,5%, à 12.546,33 points. Le FTSE 100 a de son côté abandonné 1%, à 7.575,93 points, sous l'effet d'un nouveau recul des valeurs minières et pétrolières. Le recul de la livre après la décision de la BOE et les commentaires de son gouverneur, Mark Carney, n'a ainsi pas pu profiter à l'indice londonien jeudi.

A Milan, le FTSE Mib a reculé de 1,7%, à 21.414,72 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a baissé de 1%, à 9.698,20 points.

Du côté des valeurs, Siemens a perdu 4,7%, après l'annonce d'un plan de réorganisation et de résultats trimestriels pénalisés par une hausse du taux d'imposition et par une détérioration de la marge du pôle énergie. Toujours à Francfort, BMW et Hugo Boss ont perdu 0,4% et 7,8%, respectivement, après leurs résultats. Metro s'est de son côté adjugé 9,7% après avoir fait part de perspectives positives concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires annuels. Altice Europe a dévissé de 16,3%. L'opérateur télécoms a prévenu jeudi que les coûts de recrutement de nouvaux abonnés en France pèseraient sur son flux de trésorerie opérationnelle dans le pays cette année.

-Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires et Viktor Reklaitis, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

