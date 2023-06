La visite du secrétaire d'Etat américain en Arabie saoudite a été peu couverte par les médias saoudiens jeudi, en un temps utile où les relations sont tendues malgré les efforts des Etats-Unis pour désamorcer les tensions qui ont touché les prix du pétrole, les droits de l'homme et l'ouverture de Riyad à l'Iran.

Antony Blinken est le deuxième haut responsable américain à se rendre en moins d'un mois chez le plus proche allié stratégique de Washington au Moyen-Orient, après le voyage effectué le 7 mai par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Cependant, les réunions de M. Blinken avec le prince héritier Mohammed Bin Salman, le dirigeant de facto du royaume, et les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe ont été reléguées aux pages intérieures d'Al-Watan et d'Okaz, les deux principaux journaux d'Arabie saoudite.

Leurs premières pages étaient consacrées à des sujets sans rapport, notamment l'arrivée de l'attaquant français vedette Karim Benzema à Djeddah pour rejoindre le club Al Ittihad.

Selon un responsable américain, M. Blinken et le prince héritier, plus connu sous le nom de MbS, ont eu des entretiens "ouverts et francs" pendant une heure et quarante minutes, au cours desquels ils ont abordé des sujets tels que le conflit au Yémen voisin, la guerre au Soudan, Israël et les droits de l'homme.

Le quotidien semi-officiel de langue anglaise Arab News a couvert les commentaires de M. Blinken lors de ses entretiens au siège du CCG, notamment ceux concernant le Yémen, mais n'a pas mentionné les pressions diplomatiques américaines en faveur d'une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.

"Nous partageons la même volonté de réduire les tensions israélo-palestiniennes, de maintenir un horizon d'espoir et d'œuvrer en faveur d'une solution à deux États", a déclaré M. Blinken dans son discours au CCG, en référence à la quête des Palestiniens pour un État sur le territoire occupé par Israël depuis la guerre de 1967 au Proche-Orient.

"Nous collaborons également avec les pays de la région pour élargir et approfondir la normalisation des relations avec Israël.

L'Arabie saoudite, une puissance du Moyen-Orient qui abrite les deux sanctuaires les plus sacrés de l'islam, a résisté aux fortes pressions américaines pour mettre fin à la non-reconnaissance d'Israël, vieille de plusieurs générations, comme l'ont fait ses voisins arabes du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Riyad estime que les objectifs de création d'un État palestinien doivent être abordés en premier lieu, avant toute normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite a pris le contre-pied en avril en rétablissant ses liens avec l'Iran, son principal rival régional et l'ennemi juré d'Israël, dans le cadre d'un accord négocié par la Chine.

PAS DE "CADEAU

Aziz Alghashian, analyste saoudien spécialisé dans les relations entre le Golfe et Israël, a déclaré que Riyad ne changerait pas d'avis sur la normalisation, notamment en raison de la ligne dure du gouvernement nationaliste-religieux israélien et de son mécontentement à l'égard de l'administration du président américain Joe Biden.

"Ce n'est pas à cette administration américaine que les Saoudiens voudraient offrir une normalisation israélo-saoudienne", a déclaré M. Alghashian.

"Il s'agira d'une réalisation massive, qui se fera sous l'égide des États-Unis, et ils ne veulent pas que l'administration Biden s'en attribue le mérite", a-t-il ajouté.

Riyad a également tiré parti de ses relations croissantes avec la Russie et la Chine, l'administration Biden s'étant opposée à certaines demandes saoudiennes, notamment la levée des restrictions sur les ventes d'armes et l'aide aux industries sensibles de haute technologie.

Les relations américano-saoudiennes se sont détériorées depuis l'assassinat en 2018 du journaliste dissident Jamal Khashoggi, résidant aux États-Unis, dans le consulat saoudien à Istanbul.

Elles se sont aggravées après l'entrée en fonction de l'administration Biden au début de 2021 et la publication d'une évaluation des services de renseignement américains selon laquelle M. MbS avait approuvé l'assassinat de M. Khashoggi, ce que le prince héritier a nié.

D'autres querelles ont éclaté au sujet de l'intervention saoudienne dans le conflit dévastateur du Yémen, des liens avec la Chine et des prix du pétrole.

La visite de M. Blinken intervient quelques jours après que l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, s'est engagée à réduire davantage sa production de brut, en plus d'un accord plus large de l'OPEP+ visant à limiter l'offre - des mesures destinées à stimuler les prix du pétrole en baisse, malgré l'opposition des États-Unis.

Les puissances occidentales ont critiqué les décisions de l'OPEP de réduire la production de pétrole et considèrent que le partenariat OPEP+ avec la Russie est discutable dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Arabie saoudite et d'autres États membres de l'OPEP affirment que l'organisation n'est pas politisée et qu'elle cherche uniquement à stabiliser les marchés de l'énergie.

Mercredi, alors que M. Blinken rencontrait le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, M. MbS et le président russe Vladimir Poutine ont tenu un appel téléphonique au cours duquel ils ont fait l'éloge de leur coopération au sein de l'OPEP+.