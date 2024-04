Les prix du pétrole ont augmenté vendredi et se sont dirigés vers un deuxième gain hebdomadaire, soutenus par les tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient, les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre et l'optimisme quant à la croissance de la demande mondiale de carburant à mesure que les économies s'améliorent.

Le pétrole Brent a grimpé de 49 cents, ou 0,5%, à 91,14 dollars le baril à 0108 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate était à 86,96 dollars le baril, en hausse de 37 cents, soit 0,4 %.

Les deux indices de référence ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre jeudi.

"Les prix du pétrole semblent prêts pour une nouvelle hausse à court terme alors qu'une toile de fond économique plus positive est rejointe par un resserrement continu de l'offre et des risques géopolitiques croissants", ont déclaré les analystes d'ANZ Daniel Hynes et Soni Kumari dans une note, alors que la banque a relevé son objectif de prix à trois mois pour le Brent à 95 dollars le baril.

Le Brent et le WTI devraient enregistrer un gain de plus de 4 % cette semaine, grimpant pour la deuxième semaine consécutive, après que l'Iran, troisième producteur de l'OPEP, ait juré de se venger d'Israël pour une attaque qui a tué des militaires iraniens de haut rang.

Israël n'a pas revendiqué l'attaque du complexe de l'ambassade d'Iran en Syrie lundi.

Un responsable de l'OTAN a déclaré jeudi que les attaques continues de drones ukrainiens contre les raffineries russes pourraient avoir perturbé plus de 15 % de la capacité russe, ce qui a eu un impact sur la production de carburant du pays.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés dirigés par la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, ont maintenu cette semaine leur politique d'approvisionnement en pétrole inchangée et ont pressé certains pays de respecter davantage les réductions de production.

"Les analystes de l'ANZ ont déclaré que de nouvelles mesures visant à faire respecter les quotas devraient entraîner une nouvelle baisse de la production au cours du deuxième trimestre.

"La perspective d'un marché plus serré devrait entraîner une réduction des stocks au cours du deuxième trimestre.

L'offre de pétrole lourd s'est également resserrée au niveau mondial après que le Mexique et les Émirats arabes unis ont réduit leurs exportations de ces qualités.

Cette situation survient dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale de pétrole de 1,4 million de barils par jour (bpj) au premier trimestre, ont indiqué les analystes de JP Morgan dans une note.

"Nos indicateurs de demande à haute fréquence estiment que la consommation totale de pétrole en mars était en moyenne de 101,2 millions de bpj, soit 100 000 bpj de plus que nos estimations publiées", ont-ils déclaré.

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi américain de mars plus tard dans la journée de vendredi pour obtenir des indices supplémentaires sur la santé de l'économie américaine et l'orientation de sa politique monétaire. (Rapport de Florence Tan ; Rédaction de Tom Hogue)