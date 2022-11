Les tensions intercoréennes se poursuivent, Séoul fait décoller 80 appareils

(.)

4 novembre (Reuters) - L'armée sud-coréenne a annoncé vendredi avoir fait décoller 80 avions de chasse après avoir repéré quelque 180 avions de combat nord-coréens près de la frontière entre les deux Corées.

Les chasseurs nord-coréens ont volé durant plus de quatre heures au nord de la ligne de démarcation (LDM) définie entre la Corée du Sud et la Corée du Nord lors de l'armistice en 1953.

L'armée sud-coréenne précise dans un communiqué avoir fait décoller 80 appareils, dont des chasseurs furtifs F-35A.

Un scénario quasi identique à celui survenu en octobre dernier lorsque l'armée de l'air sud-coréenne avait réagi au passage de dix appareils nord-coréens.

La Corée du Nord a multiplié les tirs de missiles ces derniers jours, dont un missile balistique de courte portée qui est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, au sud de la "Ligne de limite du Nord" (NLL), qui prolonge en mer la ligne de démarcation.

Un missile balistique intercontinental (ICBM) aurait également été tiré.

Ce regain de tensions a conduit Séoul et Washington à prolonger jusqu'à samedi l'exercice aérien conjoint entre les armées sud-coréenne et américaine, "Vigilant Storm" ("Tempête vigilante"), qui mobilise 240 appareils côté coréen. (Reportage Soo-hyang Choi, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)