Les tensions sino-américaines dominent le sommet de l'Apec

PORT MORESBY, 17 novembre (Reuters) - Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont dominé les échanges samedi à l'ouverture du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le vice-président américain Mike Pence a prévenu qu'il n'y aurait pas de modification de la politique de droits de douane appliquée par Washington si la Chine ne change pas ses pratiques commerciales.

Le président chinois Xi Jinping venait de mettre en garde sur les effets du protectionnisme et de l'unilatéralisme sur la croissance mondiale.

Illustrant l'impasse entre les deux premières puissances économiques de la planète, un diplomate participant à la rédaction d'une déclaration commune des pays de l'Apec a confié à Reuters que le commerce était un point de blocage dans l'élaboration de ce texte.

La présidence du sommet, a-t-il ajouté, éprouve des difficultés à définir des éléments de langage acceptables par toutes les parties.

Dans une intervention préalable au sommet, Mike Pence s'en est pris directement au programme chinois de Nouvelles routes de la soie, ou "Belt and Road initiative (ceinture et route)", un vaste plan de développement des transports terrestres et maritimes entre la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique.

Pence a appelé les pays du Pacifique à ne pas accepter de s'endetter à des niveaux qui menaceraient leur souveraineté pour financer des projets d'infrastructures s'intégrant à ce programme.

En décembre dernier, le Sri Lanka a formellement transféré à une entreprise chinoise la gestion des activités commerciales de son principal port du sud, Hambantota, dans le cadre d'un plan de conversion des 6 milliards de dollars de crédits dus à la Chine.

"ROUTE À SENS UNIQUE"

"Nous, nous ne proposons pas de ceinture contraignante ni de route à sens unique", a dit Mike Pence.

"N'acceptez pas de dettes étrangères qui compromettraient votre souveraineté. Protégez vos intérêts. Préservez votre indépendance. Et comme l'Amérique, faites toujours passer votre pays en premier", a-t-il conseillé.

A l'instar de l'Australie, autre puissance régionale, les Etats-Unis voient d'un mauvais oeil la politique d'influence de la Chine dans la région Pacifique.

Xi Jinping a assuré que ce projet phare de sa présidence, dévoilé en 2013, ne dissimulait aucun projet caché de domination géopolitique caché. "Nul n'est exclu. Ce n'est pas un club exclusif fermé aux non-membres, ni un piège ainsi que certains l'ont qualifié", a-t-il dit.

Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer en marge du sommet du G20, les 30 novembre et 1er décembre à Buenos Aires.

Le président américain a assuré vendredi que la Chine souhaitait un accord commercial avec les Etats-Unis, qui, a-t-il ajouté, pourraient donc ne pas avoir à imposer de nouveaux droits de douane dans le conflit qui les oppose.

Donald Trump, qui a entrepris de rééquilibrer les échanges bilatéraux, a relevé en plusieurs étapes les droits de douanes pesant sur 250 milliards de dollars de produits importés de Chine, et menace d'en taxer 267 milliards de plus afin de contraindre Pékin à faire des concessions (s'il le fait, c'est la totalité du commerce partant de Chine vers les Etats-Unis, chiffrée à 505 milliards en 2017, qui serait taxée).

Les Etats-Unis souhaitent notamment que la Chine s'ouvre davantage et qu'elle protège davantage les brevets américains. (Tom Westbrook, Charlotte Greenfield et Philip Wen Henri-Pierre André pour le service français)