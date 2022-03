Les tirs sur Erbil menacent les efforts sur le nucléaire iranien, dit la France

PARIS, 13 mars (Reuters) - La France condamne "avec la plus grande fermeté" les tirs de missiles sur Erbil, en Irak, revendiqués par les Gardiens de la révolution iraniens et "de "telles actions mettent en péril les efforts" destinés à relancer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran, a déclaré dimanche le ministère français des Affaires étrangères.

"Il y a une urgence absolue à conclure les négociations ouvertes voici près d’un an et à cesser de tels comportements irresponsables et dangereux", a déclaré le Quai d'Orsay. (Rédigé par Bertrand Boucey)