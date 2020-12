Les titres hybrides des banques européennes présentent des surcroîts de rendement, observe UBP

Les niveaux de dette gouvernementale et de dette privée sont à des plus hauts historiques, et les courbes de taux qui sont en territoire négatif, corrigées de l'inflation, devraient favoriser le processus de désendettement ("deleveraging"), estime UBP dans ses perspectives d'investissement 2021. Avec le rebond attendu de l'inflation, les investisseurs devraient désormais se tourner notamment vers les rendements des obligations gouvernementales chinoises.



De la même façon, le crédit "investment-grade" asiatique continue d'offrir aux investisseurs de larges spreads par rapport au crédit américain, et les titres hybrides des banques européennes présentent aussi des surcroîts de rendement, malgré un soutien implicite de la BCE, indique la société de gestion.