Berne (awp/ats) - Les cyberattaques qui ont touché CH-Media la semaine passée continuent d'affecter les titres imprimés de l'entreprise. Au lieu des 16 éditions locales différentes, seules quatre d'entre elles peuvent être produites jusqu'à présent.

Il n'y a pour l'instant que les versions pour la Suisse centrale, la Suisse orientale, l'Argovie et la Vallée de la Limmat ainsi que la région Bâle-Soleure. En revanche, l'offre éditoriale ne s'en trouve pas restreinte puisque tous les contenus sont disponibles en ligne et via l'application, a expliqué samedi l'éditeur Peter Wanner dans ses journaux de CH-Media.

Le 24 mars, l'attaque par rançongiciel a touché le groupe de médias NZZ. CH-Media achète différents services informatiques à ce groupe et a donc été directement touchée par la cyberattaque sur l'infrastructure de la NZZ.

M. Wanner a indiqué qu'à sa connaissance, aucune demande de rançon n'avait été formulée. Le dommage financier est donc limité. L'éditeur n'a pas non plus pu dire combien de temps dureraient les travaux de réparation.