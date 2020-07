Les touristes britanniques en Espagne furieux d'être mis en quarantaine

MADRID/LONDRES, 26 juillet (Reuters) - Les touristes britanniques de retour dans leur pays dimanche après des vacances en Espagne ont réagi avec colère à la décision du gouvernement de Boris Johnson de rétablir pour eux, sans préavis, une mise à l'isolement de quatorze jours.

Le Royaume-Uni a annoncé samedi que tous les voyageurs en provenance d'Espagne arrivant après minuit (23h00 GMT) sur son territoire devraient passer deux semaines en quarantaine à titre de précaution contre le nouveau coronavirus.

"La décision est tombée si brutalement, ça ne nous a pas donné le temps de nous préparer, donc tout le monde panique", a déclaré Emily Harrison, originaire de l'Essex, avant d'embarquer dans un avion pour Londres à l'aéroport de Madrid-Barajas.

"On devait aller à un mariage et on devait voir des amis et des proches qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Il va nous falloir annuler tous ces projets, c'est vraiment affligeant."

La décision des autorités britanniques a été prise en raison d'une flambée de nouveaux cas en Espagne depuis le déconfinement.

Interrogé dimanche sur Sky News, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a justifié cette mesure, qualifiée de "réponse en temps réel" après une nouvelle hausse des contaminations en Espagne vendredi.

"Nous n'avons pas à nous excuser (...). Nous devons être en mesure de prendre des actions rapides et décisives", a-t-il déclaré.

L'un des pays les plus touchés par la pandémie, l'Espagne a enregistré plus de 28.000 morts et 290.000 cas de contamination, un bilan cependant moins lourd qu'au Royaume-Uni, où le Covid-19 a coûté la vie à plus de 45.600 personnes.

"Honnêtement, on se sent plus en sécurité en Espagne", a estimé Carolyne Lansell, de retour d'un séjour de dix jours à Ibiza, dans les Baléares.

La reprise de l'épidémie en Espagne suscite l'inquiétude d'autres pays européens même si le gouvernement de Madrid assure qu'il contrôle les nouveaux foyers de contamination et que le pays est sûr.

La Norvège a annoncé vendredi qu'elle rétablirait une période obligatoire de dix jours d'isolement pour les personnes arrivant d'Espagne, à compter de ce samedi.

En France, le Premier ministre Jean Castex a déconseillé aux Français de se rendre en Catalogne.

Mais la décision britannique est un coup beaucoup plus dur à encaisser pour Madrid, qui tente de sauver sa saison touristique durement affectée par la pandémie.

Les Britanniques ont représenté l'an dernier 20% des visiteurs étrangers en Espagne, où le secteur touristique pèse 12% du produit intérieur brut. (Elena Rodriguez, Guillermo Martinez, version française Jean-Stéphane Brosse)