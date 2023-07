Cette semaine, les touristes ont afflué vers les pittoresques "Flaming Mountains", en Chine, pour faire l'expérience de températures caniculaires dans le cadre des vagues de chaleur qui ont frappé une grande partie de l'hémisphère nord.

Armés de chapeaux à larges bords et de parapluies pour plus de protection, les touristes ont pris des selfies près d'un thermomètre de 12 mètres de haut qui affichait en temps réel une température de 80 Celsius (176 Fahrenheit), a montré la télévision d'État chinoise mercredi.

Chaque été, des touristes curieux se rassemblent dans les Montagnes Flamboyantes, sur le bord nord de la dépression de Turpan, dans la région chinoise du Xinjiang, pour admirer leurs pentes ondulées de grès brun-rouge et sentir la chaleur surpuissante qui émane du sol.

Ces derniers jours, les températures au Xinjiang et dans d'autres régions d'Asie, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis, ont battu des records, ce qui rend encore plus urgente la lutte des nations du monde entier contre le changement climatique qui, selon les scientifiques, rendra les vagues de chaleur plus fréquentes, plus sévères et plus meurtrières.

Dimanche, une commune reculée de la dépression de Turpan a enregistré une température maximale de 52,2 °C, pulvérisant le record national chinois de 50,3 °C établi dans le bassin en 2015.

Ce jour-là, la ville-oasis de Turpan, à l'ouest des Montagnes ardentes, a enregistré des températures supérieures à 45°C dans 31 stations météorologiques locales, le maximum dépassant les 50°C dans cinq d'entre elles, selon les médias d'État mercredi.

Les agriculteurs du Xinjiang, l'un des plus grands producteurs de coton au monde, ont été invités à intensifier l'arrosage et l'irrigation afin d'éviter que leurs cultures ne se flétrissent sous le soleil brûlant.

Mardi, Pékin a enregistré son 27e jour de températures supérieures à 35 °C, établissant ainsi un nouveau record pour le plus grand nombre de jours de températures élevées en une année. Le précédent record de la capitale chinoise était de 26 jours, établi en 2000.

Cette chaleur étouffante survient alors que les émissaires de la Chine et des États-Unis - les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde - mènent cette semaine à Pékin des discussions intenses et marathoniennes sur la lutte contre le changement climatique.